Nicole Belstler-Boettcher verletzt sich vor Dschungel-Einzug

Kurz vor dem Abflug ins Dschungelcamp sorgt Nicole Belstler-Boettcher (62) für einen ungewollt spektakulären Auftritt: Die Schauspielerin zeigt in ihrer Instagram-Story vom 6. Januar ein deutlich geschwollenes, blaues Auge – und erklärt, wie es dazu kam. Passiert ist es zu Hause, nach einem Spaziergang mit ihrer Hündin, mitten im Countdown zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in Australien. "Ich verletze mich schon, bevor ich in den Dschungel komme!", sagte Nicole in die Kamera. Schnee, Sonnenziel, Vorfreude – und nun ein Veilchen. Die 62-Jährige nimmt's mit Humor und versteckt die Blessur nur kurz unter einer dunklen Brille, bevor sie ihren Fans die ganze Wahrheit zeigt.

Auf Instagram schilderte Nicole den tierisch unglücklichen Moment: "Ich bin über den Hund im Dunkeln gestolpert und voll mit dem Kopf gegen die Wand geknallt." Das Ergebnis ist unübersehbar, doch die Dschungelcamperin macht Witze statt Drama: "Na, DAS wird ja was im Dschungel!" RTL hatte zuletzt den Start vom viel kritisierten IBES, das von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) moderiert wird, für den 23. Januar angekündigt, täglich live – die Frage, ob das Auge bis dahin komplett abgeheilt ist, beantwortet die Zeit. Fest steht: Nicole tauscht schon bald die winterliche Schneelandschaft gegen australische Hitze, Palmen statt Parka, Prüfungen statt Spaziergänge.

Abseits der Vorbereitungen zeigt Nicole online die Mischung aus Gelassenheit und Energie, die viele ihrer Fans an ihr schätzen. Die Schauspielerin wurde einem breiten Publikum vor allem durch ihre langjährige Rolle als Sandra Behrens in der ARD-Serie "Marienhof" bekannt. Aus früheren Interviews ist bekannt, dass sie Herausforderungen mit pragmatischem Humor begegnet – genau der Ton, den ihre Follower nun auch im Dschungel erwarten. Im australischen Busch muss sie sich gemeinsam mit Kontrahenten wie der Influencerin Samira Yavuz (32), Simone Ballack (49), dem Reality-Star Umut Tekin (28) und dem umstrittenen Musiker Gil Ofarim (43) unter den strengen Augen von Camp-Arzt Dr. Bob in herausfordernden Challenges beweisen.

Barbara Insinger / Future Image Nicole Belstler-Boettcher, Schauspielerin

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Hannes Magerstaedt/Getty Images Nicole Belstler-Boettcher beim "The Lovelace"-Opening in München 2017