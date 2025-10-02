So süß gratuliert Jimi Blue Ochsenknecht Töchterchen Snow

Jimi Blue Ochsenknechts (33) Tochter Snow Elanie Koc (4) feierte heute ihren vierten Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass gratuliert der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) seinem Sprössling herzlich auf Instagram. Jimi teilt eine Reihe von Fotos, die ihn mit seiner Tochter zeigen – zum Beispiel in einem Fahrgeschäft in einem Freizeitpark – und schreibt einige emotionale Worte dazu. "Ich werde dir zeigen, wie schön und bunt diese Welt sein kann", verspricht er Snow und fügt hinzu: "Happy Birthday, mein Schatz."

Auch Snows Mama Yeliz Koc (31) findet an ihrem Ehrentag besondere Worte für ihr Töchterchen. In einem Post auf Instagram schwärmt sie: "Seit 4 Jahren bist du die Liebe meines Lebens! Happy Birthday, mein wunderschönes Mädchen, Mama liebt dich über alles." Unter dem Beitrag gratulieren auch einige von Jimi und Yeliz' Reality-TV-Kollegen: Cecilia Asoro (29), Samira Yavuz (31), Dilara Kruse, Melissa Damilia (29) und viele weitere wünschen Snow alles Gute.

Jimis Beziehung zu seiner Tochter war in den vergangenen Jahren bewegt. Schon vor Snows Geburt trennte sich der "Die Wilden Kerle"-Star von Yeliz, daraufhin brach der Kontakt zwischenzeitlich komplett ab. Trotz der Trennung und des alleinigen Sorgerechts von Yeliz bemüht sich Jimi aktuell sichtlich, eine Bindung zu seiner Tochter aufzubauen und regelmäßig Zeit mit ihr zu verbringen. Aktuell dreht die kleine Familie sogar ihre eigene Reality-TV-Doku.

IMAGO / APress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc' Tochter Snow Elanie

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc