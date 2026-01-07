RTL muss sparen: Oliver Pocher teilt Seitenhieb gegen Stefan

Oliver Pocher (47) hat sich auf Instagram kräftig Luft gemacht – und dabei sowohl seinen ehemaligen Arbeitgeber RTL als auch Stefan Raab (59) ins Visier genommen. Anlass sind die massiven Sparmaßnahmen bei dem Kölner Sender, der Hunderte Stellen streicht und Formate wie "Gala" und "Prominent" aus dem Programm nimmt. In einer Story echauffierte sich der Comedian über die Einschnitte und kommentierte bissig, dass es "noch viel mehr" treffen werde. Besonders deutlich wurde Olli, als er darauf anspielte, wie viel Geld sich RTL aus seiner Sicht sparen könnte, wenn die Zusammenarbeit mit Stefan Raab und dessen Shows enden würde. Seine Kritik richtete sich vor allem gegen die Samstagabendformate, die seiner Meinung nach längst keine Zuschauerhits mehr seien.

In seinem Online-Rant legte Olli nach und nannte die von Raab verantworteten Shows offen "Flops". Er spottete darüber, dass "Die Unzerquizbaren" am Samstagabend keine Million Zuschauer erreicht hätten und erinnerte daran, dass die Show sogar gegen einen bereits oft ausgestrahlten "Harry Potter und der Feuerkelch" im Quotenduell den Kürzeren gezogen habe. Schon länger stört sich der frühere Late-Night-Sidekick daran, dass der TV-Veteran mit großen Deals bedacht wird, während Programmreihen ausgedünnt werden. Branchenkreise hatten zuvor berichtet, dass RTL sich die Kooperation mit Stefan und seiner Firma "Raab Entertainment" vor rund zwei Jahren rund 90 Millionen Euro kosten ließ. Olli dagegen prophezeit echte Quotenhöhepunkte erst wieder, wenn der Sender die Europa League zeigt – danach rechnet er mit einer "langen Sommerpause" ohne nennenswerte Hits im linearen Programm.

Sowohl Olli als auch Stefan kennen das Geschäft seit Jahrzehnten, haben es aber auf sehr unterschiedliche Weise geprägt. Stefan zog sich 2015 aus dem Rampenlicht als Moderator zurück und agiert seither vor allem hinter den Kulissen als Produzent, während der frühere "TV total"-Macher in der Öffentlichkeit nur noch selten auftritt. Olli hingegen hält seine Fangemeinde kontinuierlich über Social Media, Podcasts und Comedy-Auftritte auf dem Laufenden und kommentiert dort regelmäßig das aktuelle TV-Geschehen. Beide eint, dass ihre Karrieren eng mit Shows großer Privatsender verbunden sind, die nun unter einem enormen Spardruck stehen. Die Streichung etablierter Formate und der Umbau hinter den Kulissen treffen auch langjährige Weggefährten und Mitarbeitende, die viele Jahre an prominenten Magazinen und Shows mitgearbeitet haben – und deren beruflicher Alltag sich nun grundlegend verändert.

Imago Oliver Pocher in Berlin im September 2025

RUDNIK,CHRISTIAN / ActionPress Oliver Pocher, Stefan Raab und Kai Pflaume bei der zweiten "Wok WM"

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025