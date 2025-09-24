Kurz vor Urteilsverkündung: P. Diddy wird erneut verklagt

Schwere Vorwürfe belasten den Musikmogul P. Diddy (55): Sein langjähriger Stylist Deonte Nash hat Klage gegen ihn eingereicht, wie aus Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, hervorgeht. Die Vorwürfe wiegen schwer, es geht um sexuelle Übergriffe, Menschenhandel und mehr. Der Modeexperte, der etwa ein Jahrzehnt mit dem Musiker und Unternehmer zusammengearbeitet hat, beschreibt diese Zeit als "einen Albtraum, den er nahezu jeden Tag ertragen musste." Deonte hatte bereits im Strafprozess gegen den Rapper ausgesagt und damals eigentlich erklärt, dass er keine Zivilklage anstrebe – diese Meinung scheint er nun geändert zu haben.

In den Dokumenten heißt es weiter, dass Deonte während seiner Tätigkeit für den Musiker nicht nur körperlich und sexuell angegriffen worden sei, sondern auch psychischer Manipulation und Drohungen ausgesetzt gewesen sei. Auch nach Ende seiner Anstellung sei er eigenen Aussagen zufolge weiterhin bedroht worden, sodass er sich noch immer nicht sicher fühlen könne. In seiner Klage fordert der Stylist Schadenersatz und Strafschadenersatz. Außerdem verlangt er ein Gerichtsverfahren, das vor einer Jury ausgetragen wird.

Diddy sitzt inzwischen seit 13 Monaten im Gefängnis. Die Anwälte des 55-Jährigen berichteten laut Fox News, dass er dort unter den "unmenschlichen Bedingungen" leide. "Herr Combs hat körperlich und seelisch gelitten", hieß es in der Stellungnahme der Juristen. Seit die Jury den Musiker im Juli 2025 der Förderung der Prostitution schuldig gesprochen hatte, wartet er auf die Verkündung seines Strafmaßes. Der offizielle Termin dafür ist der 3. Oktober.

IMAGO / MediaPunch P. Diddy, Rapper

IMAGO / ABACAPRESS P. Diddy, Musikproduzent

Getty Images P. Diddy, Rapper