Das sagen Denise & Henning Merten zu Anne Wünsches Sexpuppe

Anne Wünsche (34) bringt ihre eigene originalgetreue Sexpuppe auf den Markt. Von der aufregenden Neuigkeit haben selbstverständlich auch schon ihr Ex-Partner Henning Merten (35) und seine Frau Denise (35) mitbekommen – und die scheinen von dem neuen Herzensprojekt der OnlyFans-Bekanntheit gar nicht so unbeeindruckt zu sein. "Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wenn man aus dieser Branche kommt, in der sie mittlerweile ja drin ist, ist das schon irgendwie was Spektakuläres", gibt Denise im Interview mit "Blitzlichtgewitter" zu. Nichtsdestotrotz wisse sie nicht ganz, was sie davon halten soll.

Allerdings scheint sie nicht ganz daran zu glauben, dass das Geschäft für Anne so vielversprechend werden könnte. "Das ist schon krass. Glaubst du, dafür geben Menschen 2.400 Euro aus?", fragt sie Moderator Tobo, der wiederum mit einem überzeugten "Ja" antwortet. Wem die 1:1-Kopie von Annes Körper doch zu teuer sein sollte, kann alternativ auf andere Modelle der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit zurückgreifen. Des Weiteren wird eine Taschen-Version für 79,99 Euro und ein Torso angeboten.

Dass das Lovetoy für Aufsehen sorgen wird, war Anne klar. "Es ist auf jeden Fall ein Tabubruch", betonte sie in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorlag, gewiss, fügte aber amüsiert hinzu: "Gleichzeitig finde ich den Gedanken wahnsinnig witzig, dass jemand mich als Puppe im Schlafzimmer stehen hat. [...] Wer mich kennt, weiß: Ich liebe Provokation." Dennoch war das Projekt mit anfänglichen Zweifeln verbunden – die Anne mittlerweile aber über Bord geworfen hat: "Jetzt sage ich: Mich darf man nicht nur ansehen, sondern auch fühlen!"

Instagram / denisemerten Henning und Denise Merten im Juni 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Bekanntheit