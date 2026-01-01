Anders: Anne Wünsche verbringt Silvester mit Wäsche und Wein

Anne Wünsche (34) hat das neue Jahr auf ungewohnte Weise eingeläutet. Statt großer Party oder glamouröser Feierlichkeiten verbrachte die Influencerin Silvester zu Hause in Berlin im Kreise ihrer Familie. Mit dabei waren neben ihren drei Kindern auch eine Freundin der Kids. Doch der Abend verlief alles andere als spektakulär. Mit einem Glas Rotwein in der Hand zeigte sich Anne in ihrer Instagram-Story nicht auf einer Feier, sondern auf dem Weg in den Wäschekeller. "Die Kids zocken PlayStation und ich gehe jetzt Wäsche machen. Der Unterschied ist: Heute mit Weinchen und ansonsten ohne", erklärte sie dort und fügte sogar hinzu: "Auch mit Wein ist das unerträglich."

Die Einblicke in ihren Haushalt lassen vermuten, dass Anne sich den Jahreswechsel anders vorgestellt hatte. Anstelle eines ausgelassenen Abends fand sich die Social-Media-Bekanntheit mit dem eher ernüchternden Alltag ab. Die Wahl, Silvester ruhiger anzugehen, spiegelt damit auch eine Realität wider, die viele Eltern bestens kennen dürften: Verpflichtungen machen auch an Feiertagen keine Pause. In den Kommentaren spekulierten Fans und Follower darüber, ob Anne mit ihrer humorvollen, aber trotzdem sarkastischen Erzählung ihrer Enttäuschung über den Verlauf des Abends Ausdruck verlieh.

Für Anne ist ein Silvesterabend in Berlin daheim alles andere als Routine. In den vergangenen Jahren hatte die dreifache Mama mit ihrer Familie eine feste Tradition, den Jahreswechsel im Warmen zu verbringen – doch Junas Reiseverbot machte das in diesem Jahr unmöglich. Fernreisen mit Sonne, Strand und Feuerwerk waren für die Reality-Bekanntheit lange der liebste Start ins neue Jahr. Umso größer wirkt jetzt der Kontrast zu dem eher grauen Hauptstadt-Silvester zwischen Keller, Waschmaschine und Spielkonsole.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025