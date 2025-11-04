So feiert P. Diddy seinen 56. Geburtstag im Gefängnis

Sean "Diddy" Combs (56) verbringt seinen heutigen Geburtstag im Gefängnis Fort Dix in New Jersey. Seit kurzem ist der Musiker und Geschäftsmann dort untergebracht und wird den Tag mit einer speziellen Gefängniskost verbringen. Während er den Morgen mit Kleieflocken, Magermilch und Vollkorntoast beginnt, kann Diddy zum Mittagessen zwischen Chicken Parmesan und einem Kichererbsenburger wählen, begleitet von Pasta, Spinat und Knoblauchbrot. Zum Abendessen stehen Käsepizza, italienischer Nudelsalat, grüne Bohnen und ein frischer Gartensalat auf dem Speiseplan. Zum Nachtisch erwartet ihn anstelle von Kuchen eine Portion Obst oder ein Dessert.

Der einst gefeierte Mogul wurde im vergangenen Jahr verhaftet und später wegen Anklagen im Zusammenhang mit Prostitution verurteilt, während andere Vorwürfe fallengelassen wurden. Im Juli entschied das Gericht über eine Gesamthaftstrafe von 50 Monaten, von denen Diddy einen Teil durch vorherige Untersuchungshaft bereits verbüßt hat. Seit seiner Inhaftierung tritt er in der Öffentlichkeit deutlich zurückhaltender auf und scheint sich in die Gefängnisgemeinschaft integriert zu haben. Erst kürzlich wurde er auf neuen Fotos aus Fort Dix mit anderen Insassen lächelnd abgelichtet.

Diddys Erscheinungsbild hat sich seit Beginn seiner Haftstrafe sichtbar verändert, sein inzwischen graumelierter Bart sorgte kürzlich für Aufsehen. Gefangen in einem ganz anderen Lebensstil als den, den er einst führte, hat der Rapper nun noch zweieinhalb Jahre vor sich, bevor er im Mai 2028 entlassen wird. Laut Berichten soll er außerdem auf die kühleren Temperaturen in Fort Dix angepasst mit warmer Jacke und Mütze draußen Zeit verbringen. Einst für glamouröse Partys und luxuriösen Lebensstil bekannt, scheint sein Leben nun in ruhigeren Bahnen zu verlaufen.

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Februar 2008

IMAGO / MediaPunch P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy, Rapper