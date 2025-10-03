Das sagen Laura Lettgens Eltern zu ihrer OnlyFans-Karriere

Laura Maria Lettgen, bekannt als Laura Blond, hat im RTL-Format "Reality Check" einen persönlichen Einblick in ihr Leben gewährt. Die Social-Media-Bekanntheit ist nicht nur durch ihre Reality-TV-Auftritte bekannt, sondern auch als erfolgreiche Creatorin auf der Plattform OnlyFans. Doch wie stehen ihre Eltern zu dieser Karriereentscheidung? Laura verriet, dass sie die volle Unterstützung ihrer Familie genießt. "Wenn meine Eltern gesagt hätten: 'Das geht gar nicht', dann hätte ich das nicht gemacht", erklärte sie. Insbesondere ihre Mutter ermutigte sie sogar dazu: "Warum hast du das nicht schon früher gemacht?", habe diese gesagt.

Laura beschreibt ihre Mutter als ihre engste Vertraute und ihren Fels in der Brandung. Da die Influencerin mittlerweile in Dubai lebt, macht ihr die räumliche Distanz zu schaffen. Besonders ihre Mutter, die sie als ihre beste Freundin bezeichnet, vermisst sie sehr. Das Band zwischen den beiden ist stark, und sie teilen nicht nur eine enge familiäre Verbindung, sondern auch eine gemeinsame Leidenschaft: Beide sind große Reality-TV-Fans. Laura plauderte aus, dass ihre Mutter regelmäßig ihre Fernsehauftritte verfolgt und sie in all ihren Entscheidungen unterstützt.

Aktuell sorgt Laura auch bei Love Island VIP für Gesprächsstoff. Zwischen ihr und Yannick Syperek, dem Reality-TV-Star, flogen im TV die Funken. Besonders Lauras offene und selbstbewusste Art kam bei Yannick gut an. Auf die Frage, wie er zu Lauras OnlyFans-Aktivitäten steht, zeigte sich Yannick ganz entspannt. "OnlyFans kann jeder nutzen, wenn er oder sie damit den Profit erzielen kann, den er oder sie für angemessen hält", betonte er gegenüber Promiflash. Dass Laura mit ihren freizügigen Inhalten auf der Plattform kein Problem für ihn darstellt, machte er ebenfalls klar: "Wenn meine Partnerin bereits vor unserer Beziehung dort aktiv war, ist das eine Entscheidung, die ich bewusst akzeptiere. Ich habe damit kein Problem."

Imago Laura Maria Lettgen, TV-Bekanntheit

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Influencerin

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, Reality-TV-Darsteller