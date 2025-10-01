Laura bei OnlyFans: Das hält "Love Island VIP"-Yannick davon

Zwischen Yannick Syperek und Laura Maria Lettgen, besser bekannt als Laura Blond, fliegen bei Love Island VIP die Funken. Die beiden scheinen sich im Reality-TV bestens zu verstehen, und besonders Lauras offene Art wirkt auf Yannick anziehend. Doch Laura hat neben ihrem Social-Media-Auftritt und den TV-Shows noch eine weitere Einnahmequelle: Sie ist auf der Plattform OnlyFans aktiv. Im Interview mit Promiflash sprach Yannick nun offen darüber, was er von diesem Karriereschritt hält.

"OnlyFans kann jeder nutzen, wenn er oder sie damit den Profit erzielen kann, den er oder sie für angemessen hält", erklärte der Reality-TV-Star. Auch die Frage, ob er sich eine Beziehung mit einer Frau vorstellen könnte, die freizügige Inhalte auf der Plattform postet, beantwortete er klar: "Wenn meine Partnerin bereits vor unserer Beziehung dort aktiv war, ist das eine Entscheidung, die ich bewusst akzeptiere. Ich habe damit kein Problem." Yannicks liberale Einstellung scheint also kein Hindernis für Lauras Aktivitäten zu sein: Einer möglichen Liebe vor laufender Kamera könnte somit nichts im Wege stehen.

Laura, die sich derzeit auf ihren Einzug in den Promi Big Brother-Container vorbereitet, ist nicht nur für ihre Präsenz in den sozialen Medien bekannt, sondern auch dafür, dass sie selbstbewusst zu ihren Entscheidungen und ihrem Lebensstil steht – und auch gern mal andere Frauen übervorteilt. Yannicks entspannte Haltung in dieser Angelegenheit fügt sich nahtlos in ihr lockeres und weltoffenes Wesen ein. Die Chemie zwischen den beiden stimmt offenbar, und Fans fragen sich bereits, ob aus dem flirtenden Reality-Paar eine echte Beziehung entstehen könnte. Vielleicht sind es genau Lauras unverblümte Art und Yannicks Akzeptanz, die den Grundstein für eine romantische Verbindung legen könnten.

Collage: RTL ZWEI, RTLZWEI Yannick Syperek und Laura Maria Lettgen flirten bei "Love Island VIP", Collage.

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Lettgen bei der "Love Island VIP"-Premiere

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, Reality-TV-Star