Fans sind sicher: Hier singt Taylor Swift über Blake Lively

Taylor Swift (35) hat ihr neuestes Album "The Life Of A Showgirl" angekündigt, das am Freitag veröffentlicht wird – und bereits jetzt sorgt es für mächtig Gesprächsstoff. Besonders der Track "Ruin The Friendship" wird mit Spannung erwartet. Fans der Sängerin sind überzeugt, dass diese Nummer von Blake Lively (38) handelt. Der Grund? Angeblich gibt es Spannungen zwischen den einst besten Freundinnen: Die Schauspielerin soll Taylor in ihre Klage gegen Regisseur Justin Baldoni (41) verwickelt haben, obwohl Taylor dies offenbar nicht wollte. Zudem soll sich die "Karma"-Interpretin von Blake ausgenutzt gefühlt haben, nachdem diese sie angeblich als Druckmittel benutzt und als einen ihrer "Drachen" bezeichnet hatte.

Die Fans der 35-Jährigen gehen derweil auf TikTok kreativ mit den Gerüchten um. Dort kursieren unzählige Videos, in denen User potenzielle Liedzeilen erfinden und den Song mit dem Streit zwischen Taylor und Blake in Verbindung bringen. Mit Zeilen wie "Es scheint, als hättest du unsere Freundschaft zerstört, als du unsere Verbundenheit auseinandergerissen hast" oder "Blake, Blake, um Himmels willen, du hattest reichlich Gelegenheit, die Sache zu klären" vermuten viele einen klaren Bezug zur Schauspielerin und deren Ehemann Ryan Reynolds (48), mit dem Taylor ebenfalls eng befreundet war. Auch die Namen der Kinder von Blake und Ryan, die Taylor auf ihrem Album "Folklore" in Songs verewigt hatte, gelten nun nur noch als Erinnerungen an eine vergangene Freundschaft.

Taylor ist für ihre sehr persönlichen Songs bekannt, die immer wieder über wahre Begebenheiten aus ihrem Leben sprechen. Ihr Hit "Bad Blood" vom Album "1989" etwa soll von einem Streit mit Kollegin Katy Perry (40) handeln. Auch über Ex-Partner wie Harry Styles (31), Joe Jonas (36), Jake Gyllenhaal (44), Joe Alwyn (34) oder Matty Healy (36) schrieb sie bereits Hymnen. Die Zusammenarbeit zwischen Taylor und Blake galt lange als Paradebeispiel für eine echte Verbindung in Hollywood. Ob ihre neue Musik nun tatsächlich die Geschichte dieser Freundschaft erzählt, bleibt abzuwarten – die Spannung jedenfalls ist groß.

Getty Images, Getty Images Collage: Taylor Swift, Blake Lively

ActionPress Blake Lively und Taylor Swift in Soho

IMAGO / Imagn Images Taylor Swift, Januar 2025