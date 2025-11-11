Nach Ehe-Aus: Lori Loughlins Ex mit neuer Frau gesichtet

Nur wenige Wochen nach dem überraschenden Ehe-Aus von Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62) sorgt der Modedesigner erneut für Schlagzeilen. Er wurde an der Seite der Stylistin Hannah Harrison im Nachtklub "Zouk" in Hollywood gesichtet. Das Duo verbrachte dort einen ausgelassenen Abend und ließ die Nacht angeblich in Hannahs Haus ausklingen. Mit ihren modischen Outfits – sie in Jeans und Leder, er in Lederjacke – zogen die beiden die Blicke auf sich. Das zeigen Aufnahmen von Page Six. Zuvor hatten Fotografen die beiden bereits Anfang Oktober zusammen abgelichtet, als sie gemeinsam Mossimos Laden in Beverly Hills besuchten.

Die Spekulationen über eine mögliche Romanze schüren aber auch die jüngsten Aussagen von Hannah, die noch vor Kurzem betont hatte, dass sie und Mossimo lediglich Freunde seien. Ihr zufolge war es nur "schlechtes Timing", dass sie in der Öffentlichkeit zusammen gesehen wurden, kurz bevor die Trennung von Lori offiziell wurde. Hannah gab an, zu diesem Zeitpunkt nichts von der offiziellen Bekanntmachung gewusst zu haben. Ob die beiden tatsächlich nur freundschaftliche Abende verbringen oder ob doch mehr hinter den gemeinsamen Auftritten steckt, bleibt offen – zumindest fest steht, dass sie beide eine Vorliebe für Mode teilen.

Vor drei Wochen war es vor allem Lori, die nach dem Ehe-Aus für Aufsehen sorgte. Die Schauspielerin, die fast 28 Jahre mit Mossimo verheiratet war, hatte Medienberichten zufolge trotz allem gehofft, dass es sich bei ihrer Trennung nur um eine kurze Pause handelte. Freunde und Familie zeigten sich in Sorge um sie. Eine Quelle berichtete damals dem Magazin OK! News: "Lori gibt sich alle Mühe, tapfer zu bleiben, aber das Ausmaß ihrer Enttäuschung und Demütigung ist enorm – Mossimo hat sich komplett aus der Ehe zurückgezogen."

ActionPress Lori Loughlin und ihr Mann Mossimo Giannulli im August 2019

Getty Images Mossimo Giannulli 2007 in New York

IMAGO / ABACAPRESS Lori Loughlin, Schauspielerin