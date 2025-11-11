Lori Loughlin und Ex haben nach Trennung Luxusvilla verkauft

Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62) haben ihre gemeinsame Villa in Hidden Hills verkauft. Die Schauspielerin und ihr Noch-Ehemann trennten sich nach mehr als zwei Jahrzehnten Ehe und haben im Zuge dessen ihr Anwesen laut TMZ für 12,65 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund elf Millionen Euro, verkauft. Der erzielte Preis liegt damit deutlich unter den ursprünglich geforderten 14,95 Millionen US-Dollar. Dennoch bleibt ein Gewinn, da das Paar das luxuriöse Anwesen 2020 für 9,5 Millionen US-Dollar erworben hatte. Während Lori weiterhin in Los Angeles lebt, hält sich Mossimo inzwischen meist in Sun Valley, Idaho, auf.

Die exklusive Immobilie, die fast 12.000 Quadratmeter Wohnfläche umfasst, ist ausgestattet mit Annehmlichkeiten wie einem Heimkino, einer Designer-Küche, einem Fitnessraum und einem Weinkeller. Im Außenbereich finden sich ein großer Pool, ein Spa, eine Grillstation und ein Bocce-Platz. Laut Insidern von TMZ war der Verkauf der Villa ein wichtiger Schritt bei der Klärung ihrer Vermögensangelegenheiten, doch die bevorstehende Scheidung könnte sich durch einen bestehenden Ehevertrag komplizieren. Es wird spekuliert, dass dieser Lori womöglich finanziell benachteiligen könnte.

Lori und Mossimo hatten im Oktober offiziell ihre Trennung bekanntgegeben. Ihr gemeinsames Leben geriet 2019 in die Schlagzeilen, als beide im Zusammenhang mit dem berühmten College-Bestechungsskandal verurteilt wurden. Trotz der Turbulenzen in der Vergangenheit galt ihre Beziehung lange Zeit als stabil. Abseits der Scheidung möchte Lori sich nun wieder vermehrt ihrer Karriere widmen. Die Full House-Bekanntheit hat in den letzten Jahren vor allem in TV-Spielfilmen mitgespielt.

ActionPress Lori Loughlin und ihr Mann Mossimo Giannulli im August 2019

IMAGO / Avalon.red Lori Loughlin und Mossimo Giannulli, April 2012

Imago Schauspielerin Lori Loughlin im April 2025