"Bridgerton"-Überraschung: So sehen Fans erste Folge vorab

Fans von Bridgerton dürfen sich auf ein echtes Highlight freuen: Noch bevor Staffel 4 offiziell startet, können Zuschauer die erste Episode schon zwei Wochen früher erleben – und das völlig kostenlos, wie Netflix nun bekannt gegeben hat. Am 14. Januar 2026 überträgt der Streamingdienst ab 18:30 Uhr die große Premiere aus dem Palais Brongniart in Paris live ins Netz. Im Mittelpunkt steht Folge 1 der neuen Staffel, die im Rahmen eines exklusiven Events mit dem Cast gezeigt wird. Wer die romantische Society-Saga um die "Bridgerton"-Familie nicht erwarten kann, bekommt damit die Chance, schon vor allen anderen in die neue Season einzutauchen.

Der Abend ist dabei mehr als nur eine schlichte Vorab-Ausstrahlung. Der Streaming-Riese verspricht im Livestream zunächst Insider-Infos rund um die kommenden Folgen und verschiedene Gewinnspiele, bevor die Stars der Serie über den roten Teppich laufen und Interviews geben. Danach steht eine noch geheime Performance auf dem Programm, zu der bisher keine Details veröffentlicht wurden. Erst im Anschluss flimmert die komplette Auftaktfolge der vierten Staffel über die Bildschirme der angemeldeten Fans. Wer live dabei sein will, muss sich bis zum 13. Januar 2026 um 6:30 Uhr morgens über die offizielle Event-Webseite registrieren – der Zugangslink zum Stream wird dann bequem per Mail verschickt.

Und wann geht es regulär weiter? Die restlichen drei Folgen des ersten Teils werden laut Netflix ab dem 29. Januar auf der Streamingplattform verfügbar sein. Der zweite Teil der Staffel, bestehend aus weiteren vier Episoden, erscheint dann einen Monat später, genau am 26. Februar. Damit setzt der Streamingdienst die inzwischen vertraute Aufteilung der opulenten Regency-Serie fort und streckt die neuen Geschichten aus dem Londoner Ton über mehrere Wochen. Viele Fans nutzen die Wartezeit traditionell für einen Rewatch der bisherigen Staffeln, um wieder tief in die Welt der Bälle, Skandale und Liebesdramen einzutauchen. Die Premiere in Paris bietet nun zusätzlich einen gemeinsamen Live-Moment, bei dem die Community ihre Vorfreude auf die neuen Folgen teilen kann.

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4

Getty Images "Bridgerton"-Bekanntheiten Luke Newton, Jess Brownell und Nicola Coughlan

Getty Images "Bridgerton"-Produzentin Jess Brownell