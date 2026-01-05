Das sagen die Fans zu Nessi Borcks "Let's Dance"-Teilnahme

Let's Dance geht bald in die nächste Runde. Mit dabei ist als erste bestätigte Kandidatin Vanessa Borck (29). Die Princess Charming-Bekanntheit hat im Netz eine riesige Followerschaft, die sich über diese Neuigkeit freut. Unter einem Promiflash-Post auf Instagram sieht das Meinungsbild allerdings nicht so eindeutig aus. Eine Userin schreibt: "Ich freue mich für Nessi. Ich gucke 'Let's Dance' sowieso gerne, nun erst recht!" Doch in anderen Kommentaren heißt es: "Och nö" und "Nie gehört oder gesehen."

Die Ankündigung der ersten Promitänzerin erfolgte auf ungewöhnliche Weise. Die Walsers posteten ein Video auf Instagram, in dem Lisa Nessi umarmte. Dazu schrieb das Influencerpaar: "Es ist so wichtig, sich in Freundschaften gegenseitig bei allem zu unterstützen. Sich für seine Freunde zu freuen und ihren Erfolg genauso zu feiern, als wäre es der eigene. Deshalb sind wir so stolz, offiziell in Absprache mit 'Let's Dance' verkünden zu können, dass unsere Nessi-Maus dieses Jahr mitmacht!"

Für die Social-Media-Bekanntheit ist "Let's Dance" nun der zweite Schritt ins TV. Im vergangenen Jahr nahm sie als Protagonistin an der Datingshow "Princess Charming" teil. Die Staffel wurde von Höhen und Tiefen begleitet: Mehrere Kandidatinnen stiegen vorzeitig aus und schließlich brach Nessi das Experiment vor dem Finale ab. Nach der Ausstrahlung der letzten Folge machte sie jedoch im Netz deutlich, dass sie nichts gegen ein weiteres Kennenlernformat habe. "Ich bin offen, meine Liebe im Fernsehen zu finden, und ich bin genauso offen, sie im 'echten' Leben zu finden. Am Ende glaube ich einfach, dass das Schicksal seinen Weg geht, und ich nehme das, was kommt", erklärte die 29-Jährige.

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Borck bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios in München, 13. November 2025

Anzeige Anzeige

RTL Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin