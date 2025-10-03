Nicht mehr lang: Bald kommen die neuen "Traumschiff"-Folgen

Traumschiff-Fans haben jetzt allen Grund zur Freude: Laut web.de hat das ZDF nun drei neue Episoden terminiert. "Das Traumschiff: Auckland" läuft am Sonntag, 23. November, um 20:15 Uhr. Bereits ab dem 15. November ist die Folge auf den Streamingportalen des ZDF abrufbar. Nach dem Stopp in Neuseeland sticht "Das Traumschiff" am zweiten Weihnachtsfeiertag erneut in See und nimmt Kurs auf Bora Bora. Und damit nicht genug: Am 1. Januar 2026 führt Kapitän Parger, gespielt von Florian Silbereisen (44), die Zuschauer zur besten Sendezeit nach Afrika.

Wenn das "Traumschiff" in diesem Winter wieder ausläuft, erwarten die Fans nicht nur Sonne, Strand und exotische Ziele, sondern auch prominente Gaststars. Schon während der Dreharbeiten ließen die Stars ihre Follower über Instagram hinter die Kulissen blicken. Sila Sahin (39), bekannt aus GZSZ, gab zuvor Einblicke in ihre Zeit am Set in Neuseeland. In der Südsee zeigte sich Schauspieler Timothy Peach (62) in Postkartenidylle und verriet, dass er eine Episodenrolle in "Das Traumschiff: Bora Bora" übernimmt. Auch Valentina Pahde (30), ebenfalls GZSZ-Star, ließ ihre Fans an ihrem Abenteuer in "Das Traumschiff: Madikwe" teilhaben. "Es war eine großartige Erfahrung", schwärmte sie zuletzt gegenüber RTL.

Für Überraschung sorgte außerdem eine kleine GZSZ-Reunion: Valentina Pahdes frühere Serienkollegin Isabell Horn (41) ist ebenfalls mit an Bord, wie RTL berichtet. Die 41-Jährige spielte von 2009 bis 2014 bei GZSZ und hatte 2015 ein kurzes Comeback. Jetzt standen die beiden Schauspielerinnen wieder Seite an Seite vor der Kamera. Mit traumhaften Locations, bewegenden Geschichten und bekannten Gesichtern kündigt sich also ein echtes TV-Highlight zum Jahreswechsel an. Die Fans dürften schon jetzt Fernweh bekommen.

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

ZDF / Dirk Bartling. Florian Silbereisen, Daniel Morgenroth und Barbara Wussow in der Traumschiff-Oster-Episode

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde in Afrika, Juni 2025

