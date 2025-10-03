Romantischer Post: Ashley Benson feiert zwei Jahre Eheglück

Ashley Benson (35) hat anlässlich ihres zweiten Hochzeitstags mit Brandon Davis (46) ihre Fans mit einem emotionalen Instagram-Post begeistert. Die Schauspielerin teilte am Donnerstag, den 2. Oktober, romantische Aufnahmen ihres Eheglücks – darunter ein Foto, das die beiden küssend vor einem Rolex-Geschäft zeigt, sowie ein weiteres vor der traumhaften Kulisse des Pariser Eiffelturms. Besonders ins Auge fällt ein Spiegel-Selfie, auf dem Ashley stolz ihren Babybauch präsentiert, während ihr Ehemann liebevoll hinter ihr steht. In der Bildunterschrift schrieb sie rührend: "Zwei Jahre Ehe mit meinem besten Freund, dem besten Ehemann und dem unglaublichsten Papa. Aspen und ich lieben dich unendlich. Happy Anniversary, Baby."

Die Tochter des Paares, Aspen, kam im Februar 2024 zur Welt und scheint die beiden noch enger zusammengeschweißt zu haben. In der Fotoreihe zum Jubiläum ist auch der stolze Papa Brandon zu sehen, wie er die Kleine im Arm hält, während sie gemeinsam eine idyllische Aussicht genießen. Weitere Aufnahmen zeigen das Paar lachend beim Bowling. Ihre Liebesgeschichte begann im Januar 2023, als sie erstmals öffentlich bei einem Basketballspiel in Los Angeles zusammen gesehen wurden. Schon damals beschrieb ein Insider die beiden als gesellige Menschen mit vielen gemeinsamen Freunden. Trotz gelegentlicher Auftritte in der Öffentlichkeit halten die Schauspielerin und der Öl-Erbe ihre Beziehung jedoch weitgehend privat.

Ashley ist dafür bekannt, ihr Privatleben zu schützen. In einem Interview verriet sie einst, wie wichtig es ihr sei, intime Momente nicht zu sehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, um ihre Beziehung zu bewahren. Hin und wieder gewährt sie jedoch kleine Einblicke in ihr Glück – so auch diesmal. Die heutige Mutter strahlt nicht nur privat, sondern auch beruflich vor Erfolg. Brandon, der aus einer bekannten Familie stammt, steht ihr dabei in allen Lebensbereichen unterstützend zur Seite. Die Fans feiern die beiden nicht nur als Paar, sondern auch als liebevolle Eltern ihrer Tochter Aspen.

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson, März 2023

Instagram / ashleybenson Ashley Benson und Brandon Davis

Instagram / ashleybenson Brandon Davis mit seiner Tochter Aspen