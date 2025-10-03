Schulauswahl könnte zu Streit zwischen den Sussexes führen

Neue Spekulationen um Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sorgen derzeit für großes Interesse. Angeblich habe der Herzog von Sussex Interesse an britischen Schulen für seine Kinder Archie und Lilibet gezeigt. Laut Berichten des Mirror habe Harry in einem Gespräch mit der Sängerin Joss Stone (38) seine Begeisterung für die britische Bildungslandschaft und deren Gemeinschaftsgefühl geäußert. Dies führte zu Vermutungen, dass er unter anderem das renommierte Eton College für seinen Sohn in Erwägung zieht. Allerdings wies das Paar die Gerüchte um eine Anmeldung Archies in Eton klar zurück. Meghan selbst soll Internate als "barbarisch" empfinden und zeige keinerlei Interesse, für längere Zeit nach Großbritannien zurückzukehren.

Laut der Royal-Expertin Lydia Alto könnte die Frage der Schulbildung aber ein empfindliches Thema für die Sussexes werden. Sie mutmaßt, dass Meghan dabei wohl das letzte Wort haben werde. Harry habe in der Vergangenheit mehrfach Entscheidungen zugunsten Meghans Ansichten getroffen, darunter den Verzicht auf militärische und royale Verpflichtungen. Meghan sei bekannt dafür, sich als Hauptentscheidungsträgerin in der Familie zu positionieren. Für Harry, der großen Wert darauf legt, dass seine Kinder auch ihre britischen Wurzeln erleben, könnte die Situation jedoch belastend sein. Besonders da er betonte, sein Heimatland trotz der Entfernung von Herzen zu lieben.

Harry selbst hat jedoch auch ein ambivalentes Verhältnis zu britischen Elite-Schulen. Während er in seiner Autobiografie "Reserve" Eton als belastend empfand, erinnert er sich auch positiv an die Werte, die solche Einrichtungen vermitteln. Eine britische Schulbildung könnte für Archie und Lilibet dennoch eine Chance sein, Traditionen zu wahren, Verbindungen zu pflegen und Harrys Herkunft näher kennenzulernen. Meghan hingegen scheint stark an ihrem Leben in den USA festzuhalten, was die Debatte um den zukünftigen Schulweg der Kinder zu einem potenziellen Streitpunkt in der Familie machen könnte. Ob das Paar eine Einigung findet, bleibt vorerst abzuwarten.

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "One805LIVE!"-Charity-Konzert, September 2025

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry im Februar 2025 in Vancouver

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2025