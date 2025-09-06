Meghan verrät Liebesdetails: Prinz Harry fühlt sich entmannt

Herzogin Meghan (44) hat in ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" ein pikantes Detail aus ihrer Beziehung zu Prinz Harry (40) preisgegeben. Harry habe bei einem ihrer ersten Dates in Botswana zuerst "Ich liebe dich" gesagt. Diese Enthüllung sorgt nun für Spannungen, denn laut einer Quelle fühlt sich der Prinz dadurch in seiner Männlichkeit verletzt. "Er ist stolz auf seine Beziehung, aber er möchte nicht als verliebter Schoßhund dargestellt werden. Er hat sich darüber beschwert, dass Meghans Mitteilungsfreude ihn entmannt", erklärte der Insider gegenüber RadarOnline und ergänzte: "Solche Momente treffen ihn hart. Er möchte als stark wahrgenommen werden, nicht als der Mann, der sich schneller und stärker verliebt hat. Das ist für ihn verletzend."

Ein weiterer Informant verriet gegenüber dem Magazin, dass der royale Rotschopf frustriert darüber ist, dass Meghan solche intimen Momente öffentlich zur Schau stellt. Auch wenn sie keine negativen Absichten verfolgt und ihre Beziehung einfach ehrlich darstellen möchte, so sieht Harry doch die Notwendigkeit, ihre Privatsphäre zu wahren. Er habe Freunden gegenüber geäußert, dass diese Details ihn schwach wirken lassen und er sich Diskretion von Meghan wünscht. "Er findet, dass Meghan ihn schwach aussehen lässt, indem sie damit angibt, dass er als Erster das Liebesgeständnis gemacht hat. Für einen Mann, der sein Leben damit verbracht hat, Stärke zu zeigen, ist das schmerzhaft. Er hat Freunden gesagt, es lasse ihn sich weniger wie ein Mann fühlen", plauderte die Quelle weiter aus.

In der Show hatte Meghan von einem ihrer ersten Dates mit dem britischen Royal geschwärmt. Beim gemeinsamen Kochen mit Tan France (42) erinnerte sich die Schauspielerin daran, wie besonders diese Zeit gewesen sei. Die beiden waren damals auf einem Campingausflug in Botswana, wo sie nicht nur die Elefanten und die Wildnis kennenlernten, sondern vor allem auch einander. Besonders ans Herz ging ihr, dass Harry damals schon beim dritten Date den Mut hatte, ihr seine Gefühle zu gestehen. Eine Anekdote, die Harry offenbar nachhaltig verärgert hat.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien, 2018

ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry