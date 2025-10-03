Yvonne und Jeremy: Ist Nachwuchs endlich in Planung?

Yvonne Pferrer (31) und Jeremy Grube (31) sprechen offen über ihre Zukunftspläne – und die könnten bald Nachwuchs umfassen! Im Interview mit Promiflash verrieten die beiden, die im November 2025 bereits ihr 13-jähriges Liebesglück feiern, dass das Thema Kinder bei ihnen immer präsenter wird. "Die Zeit verfliegt einfach! Wir merken immer mehr, dass wir diesem Schritt näherkommen", erklärten die ehemaligen Köln 50667-Stars lachend. Dennoch betonten sie, dass sie nichts überstürzen wollen, denn ein Baby sei eine "riesige Verantwortung".

Die beiden, die vor einigen Jahren ihre Schauspielkarrieren an den Nagel hängten, um fortan als Weltenbummler mit einem Van die Welt zu bereisen, hegen jedoch schon jetzt Pläne für ein Leben mit Kind. Auf die Frage, ob sie sich auch Reisen mit einem Baby vorstellen könnten, antworteten beide begeistert: "Sehr gerne – ab in den Van und los geht’s!" Ihr Ziel sei es, mit einer eigenen kleinen Familie die Welt zu entdecken und auch ihrem Nachwuchs das Abenteuerleben näherzubringen.

Das Paar, das sich gemeinsam in der Reality-TV-Welt etablierte, blickt entspannt in die Zukunft. Seit sie sich vor Jahren dazu entschieden, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen und ständig auf Achse zu sein, wirken sie völlig im Einklang miteinander. Über die Jahre teilen Yvonne und Jeremy ihre Abenteuer regelmäßig mit ihren Fans – eine Leidenschaft, die sie auch mit potenziellen Kindern nicht aufgeben möchten. Ein weiteres gemeinsames Highlight ihrer Beziehung könnte also näher sein, als es scheint. Aber wie sie sagen: Der perfekte Moment für dieses Abenteuer wird schon kommen!

ActionPress Jeremy Grube und Yvonne Pferrerim November 2019 in Köln

Sonstige Jeremy Grube und Yvonne Pferrer

Snapchat / Management Yvonne Pferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer