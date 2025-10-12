So leben "Köln 50667"-Stars Jeremy und Yvonne Pferrer heute

Yvonne Pferrer (31) und Jeremy Grube (31), bekannt aus der Reality-Serie Köln 50667, haben verraten, ob sie ihre Zeit als Seriendarsteller vermissen. Im Gespräch mit Promiflash äußerten sich die beiden offen über ihre Erfahrungen vor der Kamera. Dabei wurde klar, dass Yvonne das Leben als Seriendarstellerin gar nicht missen muss. "Yvonne steht neben dem Reisen weiterhin als Schauspielerin vor der Kamera – zuletzt war sie sogar beim Tatort zu sehen", verrät ihr Verlobter. Für beide sei es besonders, ihre heutigen Tätigkeiten mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit zu verknüpfen: "All das miteinander zu verbinden und unsere Erfahrungen einfließen zu lassen, ist für uns das Schönste."

Yvonne und Jeremy haben in den letzten Jahren verschiedene Wege eingeschlagen, die ihnen neue Perspektiven ermöglichten. Während Yvonne weiterhin in der Schauspielerei aktiv ist, weitet das Paar seine Projekte auch auf Reisen und Social Media aus. Durch die Verbindung ihres Lebensstils mit ihrem beruflichen Background haben sie eine Basis geschaffen, die ihnen kreative Freiheit bietet. In ihrer Social-Media-Biografie bezeichnet sich die 31-Jährige deswegen nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Storyteller, Traveller und Filmemacherin. "Egal ob vor oder hinter der Kamera", erklärten sie im Promiflash-Interview, schätzen sie die Abwechslung und die Möglichkeit, sich künstlerisch weiterzuentwickeln.

Abseits ihrer beruflichen Projekte verbindet Yvonne und Jeremy nicht nur ihre gemeinsame Vergangenheit als Seriendarsteller, sondern auch eine enge persönliche Beziehung. Bei "Köln 50667", wo sie bis 2016 mitwirkten, waren sie nicht nur in ihren Rollen ein Paar – es funkte auch abseits der Kamera. Inzwischen sind sie seit zwölf Jahren glücklich zusammen – und lassen ihre Fans seitdem sowohl an ihren privaten als auch an ihren beruflichen Meilensteinen teilhaben.

ActionPress Jeremy Grube und Yvonne Pferrerim November 2019 in Köln

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube im Jahr 2015