Film in Kinocharts: Yvonne Pferrer und Jeremy überwältigt

Yvonne Pferrer (31) und Jeremy Grube (31) feiern einen absoluten Überraschungserfolg mit ihrem Kinofilm "YABADU". Der Streifen, der das Paar bei ihren Reisen begleitet, stieg direkt auf Platz drei der deutschen Kinocharts ein und platzierte sich unter den Top 20 aller Filme in den Kinos. In nur vier Wochen schafften sie es, mit einem kleinen Team eine Kinotour zu organisieren, die mehr als 21.000 Menschen in die Lichtspielhäuser lockte. Auch auf Amazon begeistert der Film, wie Yvonne gegenüber Promiflash stolz erzählt: Bereits in der ersten Woche wurde er zu einem der meistverkauften Filme und kletterte unter die Top 10 der Bestseller.

Das Paar zeigt sich im Interview mit Promiflash begeistert und schwärmt von der Erfahrung. "Wir freuen uns sehr zu sehen, dass man heutzutage auch aus eigener Kraft so vieles erreichen kann, wenn man an etwas glaubt und mit Leidenschaft und Herzblut dahintersteht", teilen die beiden mit. Doch es soll nicht bei "YABADU" bleiben. Yvonne und Jeremy haben große Pläne für die Zukunft und möchten weitere Projekte dieser Art umsetzen. Vor allem die Idee, jedes Land der Welt zu bereisen und die Erlebnisse filmisch festzuhalten, liegt ihnen am Herzen.

Bereits mit ihrem ersten gemeinsamen Kinofilm hat das Paar bewiesen, wie sehr sie ihre Leidenschaft für das Reisen leben. Die ehemaligen Köln 50667-Darsteller und heutigen Travel-Blogger dokumentieren ihre Abenteuer seit Jahren in sozialen Medien und begeistern damit zahlreiche Fans. "YABADU" zeigt nun die Höhepunkte ihrer Reise durch Südamerika, verpackt mit persönlichen Geschichten und der Suche nach dem, was Hoffnung gibt. Ganz ähnlich wie in ihrem bisherigen Leben, scheint das Paar auch bei ihren Filmprojekten auf Authentizität und Herzlichkeit zu setzen – Eigenschaften, die ihnen nicht nur Millionen Follower eingebracht haben, sondern auch ihren aktuellen Kinoerfolg.

Sonstige Yvonne Pferrer und Jeremy Grube

Sonstige Jeremy Grube und Yvonne Pferrer

Sonstige Jeremy Grube und Yvonne Pferrer