So cool feierten Robbie Williams und Ayda ins neue Jahr rein

Robbie Williams (51) und Ayda Field (46) haben den Jahreswechsel mit einer wilden Achtziger-Party an einem geheimen, sonnigen Ort zelebriert – im Kreis von Familie und Freunden, mitten auf einer glitzernden Tanzfläche. Die Schauspielerin und der Sänger ließen ihre Community via Instagram an dem Abend teilhaben und präsentierten eine Bilderflut aus Neon, Pailletten und Retro-Vibes. Robbie funkelte im silbernen Paillettenhemd, Ayda setzte auf ein lilafarbenes, wattiertes Satin-Gilet, ein Grafikshirt und glitzernde Sonnenbrille. Das Duo tanzte eng beieinander, grinste in Selfies und machte unmissverständlich klar: Dieser Rutsch ins neue Jahr war eine einzige Disco im 80er-Style.

Dass die Party mehr als nur eine Verkleidungssause war, zeigten die Acts: Eine Rollschuh-Performerin im funkelnden Bodysuit kurvte mit Boombox-Helm zu "I’m Gonna Be (500 Miles)" von The Proclaimers über den Boden. Eine Tänzergruppe legte zu Devo-Klassiker "Whip It" los – mit Aerobic-Leotards, Legwarmers und glitzernden Gürteln. Zwei Männer in Shell-Trainingsanzügen setzten mit High Kicks, Aerial Cartwheels und Dreifach-Pirouetten noch einen drauf. Später riss eine Performerin im schwarzen, mit Fransen besetzten Body und roten Leggings die Menge zu "Don’t Stop ’til You Get Enough" mit, während Robbie und Ayda zu "Love Shack" von The B-52s gemeinsam abrockten. In den Stories war zu sehen, wie die beiden bis spät in die Nacht durchtanzten, immer wieder umringt von jubelnden Gästen, die den Achtziger-Soundtrack lauthals mitsangen.

Dass Robbie nicht nur sich selbst, sondern auch anderen unvergessliche Momente beschert, zeigte er bereits vor Kurzem. Die britische Musiklegende erfüllte einem seiner treuesten Fans, der 94-jährigen Norma, einen ganz besonderen Herzenswunsch. In einem rührenden Video-Call lernte die Seniorin ihr Idol kennen – ein Moment, der nicht nur Norma zu Tränen rührte. "Ich habe dich schon seit deiner Zeit bei Take That verfolgt, du bist mein Favorit", gestand sie begeistert auf TikTok. Die Begegnung war möglich geworden, weil Tochter Teddy Williams zuvor auf ein virales Video von Norma aufmerksam geworden war und ihren Vater darauf hinwies.

Anzeige Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda an Silvester, 31. Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field Williams bei der Weltpremiere von "Tinsel Town" im Vue Leicester Square London, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams performt bei der Auslosung der Fußball-WM 2026 im Kennedy Center in Washington D.C., Dezember 2025