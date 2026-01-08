Nach rund 30 Jahren: "Die Simpsons" verabschieden Kult-Figur

Bei den Simpsons fällt eine Bierdose krachend zu: Duffman verabschiedet sich nach fast drei Jahrzehnten von Springfield. In Folge 14 der 37. Staffel, betitelt "Seperance", lüftet Barry Duffman, der Mann hinter Sonnenbrille und Cape, das Geheimnis um das Aus des Kult-Maskottchens – und zwar mitten in Springfield, an Homers Seite. Der Zeitpunkt ist klar, der Ort ebenso, und sogar ein Jobangebot mischt mit: Barry lockt Homer in eine neue Stelle, bevor er klarmacht, dass die Duff Corporation ihr einstiges Aushängeschild in Rente schickt. Am Ende bleibt das Cape im Spind hängen, und die Frage "Duffman kann niemals sterben" bekommt plötzlich eine bittere Pointe.

In der Episode, die als Parodie auf die Serie "Severance" angelegt ist, trennt ein radikales Arbeitsmodell Kopf und Freizeit – und Barry entkommt diesem Hamsterrad schließlich, die Figur Duffman jedoch nicht. Die fiktive Brauerei zieht den Stecker bei klassischer Reklame: keine Maskottchen, keine Printanzeigen, keine TV-Spots. Damit endet eine Ära, in der Duffman seit seinem Debüt 1997 in "Homer und New York" immer wieder in kurzen, lauten Auftritten auftauchte – stets mit dem ikonischen "Oh Yeah" aus dem Yello-Hit von 1985 und einem Hüftschwung, der zum Meme wurde. Die Macher hatten das Maskottchen schon früher als Anachronismus gezeichnet: Glorifizierung von Alkohol, ein überholtes Rollenbild – vieles passte nicht mehr in die Gegenwart. Dennoch blieb der Running Gag – bis jetzt.

Hinter dem Superhelden-Gürtel steckten in der Serienwelt immer wieder andere Männer, sogar Homer schlüpfte einmal hinein. "Duffman kann niemals sterben. Nur die Schauspieler, die ihn spielen", hieß es einst in Staffel 13 – eine ironische Linie, die nun an Schärfe gewinnt, weil nicht die Darsteller, sondern die Figur aus dem Verkehr gezogen wird. Das passt in eine jüngere Phase des Serienkosmos, in der Nebenfiguren greifbarer wurden und endgültige Abschiede Platz bekamen: Erst in diesem Herbst starb die Kirchenorganistin Alice Glick in einer Episode und hinterließ der Stadt ein musikalisches Vermächtnis. Für Fans bleibt mit Duffmans Abgang vor allem ein Gefühl: Viele Erinnerungen an "Oh Yeah", an Bauchladen-Gags in der Moe’s Tavern – und an einen Superhelden, dessen Cape jetzt schweigt.

Imago Die Simpsons, Marge, Lisa, Maggie, Homer und Bart

Imago Barry Duffman in der Folge "Waiting for Duffman" aus Staffel 26 von "The Simpsons"

Szene aus "Die Simpsons"

