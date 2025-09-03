Ist Tanja Tischewitsch Einzelkämpferin oder Teamplayer?

Tanja Tischewitsch (36) stellt sich in der neuen Show "The Summit" unbekannten Herausforderungen. Die Realitystars müssen in dem Format einen Berg erklimmen, um sich das Preisgeld von einer Million Euro zu sichern. Die Sendung verlangt von den Kandidaten, miteinander zu kooperieren und dabei die schwächeren Glieder der Gruppe zu unterstützen. In einem Interview mit Promiflash gibt Tanja Einblicke in ihre Einstellung zur Teamarbeit. "Bei mir ist es fifty-fifty. Es kommt auf die Situation an, es kommt auf die Leute an", berichtet die Schauspielerin.

Die 36-Jährige erklärt Promiflash, dass ihre Teamfähigkeit stark von ihren Mitstreitern abhängig ist. "Ich bin ganz ehrlich, wenn da Leute sind, die ich nicht mag, dann merke ich schon, dass ich eher mein eigenes Ding mache. Aber wenn ich Leute mag, dann werde ich zum Teamplayer", versichert die Alles was zählt-Bekanntheit. Wie sich Tanja mit ihren "The Summit"-Kollegen Serkan Yavuz (32), Cecilia Asoro (29), Giulia Siegel (50) und Co. versteht, werden Fans ab dem 26. September auf Amazon Prime Video verfolgen können.

Vielen Fans wird Tanja noch als Tina Gouverneur aus "Alles was zählt" bekannt vorkommen. 2015 war sie in 80 Episoden der Daily zu sehen und mauserte sich schnell zu einem Fanliebling. Anfang des Jahres feierte sie dann ihr überraschendes Comeback. Im Gespräch mit RTL berichtete sie von ihren ersten Drehtagen: "Es war wie ein kleines Familientreffen mit Ania Niedieck, Jörg Rohde und Silvan-Pierre Leirich – einfach schön, wieder dabei zu sein!"

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, August 2024

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"

RTL / Julia Feldhagen Tanja Tischewitsch in ihrer Rolle als Tina Gouverneur bei "Alles was zählt"