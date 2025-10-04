So viel Geld gibt Harald Glööckler für seine Beauty-OPs aus

Harald Glööckler (60) hat in einem Interview mit RTL offenbart, wie viel er in sein auffälliges Äußeres investiert hat. Der exzentrische Designer sprach dabei von einer Summe, mit der man "schon ein Haus bauen" könnte. Auf Nachfrage nannte er schließlich eine Zahl: Rund 600.000 Euro habe er in den letzten 30 Jahren für Schönheitsoperationen, Unterspritzungen und Pflege ausgegeben. "Ich kann es Ihnen nicht genau sagen", räumte er ein, da er viele kleinere Maßnahmen regelmäßig durchführen lasse.

Doch hinter den Eingriffen steckt für Harald ein tief persönlicher Grund. Der Designer, der oft als Paradiesvogel im Rampenlicht steht, ließ im Interview durchblicken, dass seine Mutter ungewollt ein prägendes Beispiel für ihn war. "Ich habe mit 12 Jahren erleben müssen, wie meine Mutter in einem Jahr gefühlt 90 Jahre älter wurde. [...] Mit diesem Verfall komme ich nicht gut klar", schilderte Glööckler und machte deutlich, dass seine zahlreichen Eingriffe auch seiner Angst vor dem Altern geschuldet sind. Der Verlust seiner Mutter auf tragische Weise, verursacht durch häusliche Gewalt seines Vaters, hinterließ tiefe Spuren in seiner Seele und prägte seine Sichtweise auf körperliche Schönheit.

Der 60-Jährige ist seit Jahren eine feste Größe im deutschen Fernsehen und nutzt jede Gelegenheit, um seinen extravaganten Stil zur Schau zu stellen. Mit rabenschwarzem Bart, ausdrucksstarkem Make-up und großzügig geformten Lippen zieht er die Blicke auf sich. Für ihn ist sein Aussehen nicht nur ein Ausdruck seiner Persönlichkeit, sondern auch ein Teil seines Erfolges als Marke Glööckler. Auf diese dürfen sich Fans nun auch wieder im TV freuen: Wie vor Kurzem bekannt gegeben wurde, zieht er als Überraschungskandidat in den Promi Big Brother-Container ein.

Getty Images Harald Glööcker im Juni 2024

Getty Images Harald Glööckler im Jahr 2005

Joyn / Marc Rehbeck Harald Glööckler , "Promi Big Brother"-Kandidat 2025