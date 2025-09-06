"Make Love, Fake Love"-Star Karina zeigt ihren Babybauch

Karina Wagner (29), bekannt aus der Reality-TV-Szene, hat aufregende Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Steffen Vogeno erwarten ihr erstes Kind. Auf Instagram veröffentlichte die werdende Mutter kürzlich Fotos, auf denen sie erstmals ihre wachsende Babykugel stolz zeigt. Auf den Bildern sitzt sie am Pool, der Blick schweift glücklich aufs Meer hinaus. Eine zärtliche Geste: Ihre Hand ruht liebevoll auf ihrem Bauch, während sie zufrieden in die Kamera lächelt.

Die Babynews machten Karina und Steffen Ende August publik – und zwar mit einem niedlichen Video und den Worten: "Unser kleines Geheimnis ist endlich gelüftet." Gegenüber Promiflash verriet die Make Love, Fake Love-Protagonistin vor rund zwei Wochen, wie weit fortgeschritten sie bei ihrer Schwangerschaft ist. "Ich bin jetzt am Anfang des vierten Monats", merkte Karina voller Vorfreude an. Zudem plauderte sie aus, dass sie aktuell "ständige Übelkeit und Müdigkeit" verspüre.

Karina und Steffen machten ihre Beziehung nach der Ausstrahlung von "Make Love, Fake Love" publik. Beide waren schon seit ein paar Monaten liiert, mussten ihre Liebe wegen der Geheimhaltungsregel jedoch eine Weile verstecken. Mittlerweile sind die zwei sogar verlobt und leben zusammen. Noch in diesem Jahr wollen die Eltern in spe heiraten. Gegenüber ihrer Community betonten sie: "Für uns steht fest, dass wir zusammen alt werden wollen."

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Schwangere Karina Wagner, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, 2025