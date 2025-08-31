Karina Wagner hat in Schwangerschaft mit Übelkeit zu kämpfen

Karina Wagner (29) und ihr Partner Steffen Vogeno haben freudige Nachrichten mit ihrer Online-Community geteilt: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Doch die Reality-TV-Bekanntheit erlebt die Schwangerschaft nicht nur als reine Freude, wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story enthüllte. Besonders mit starker Übelkeit, ständiger Müdigkeit und extrem spannenden Brüsten habe sie in den ersten Wochen zu kämpfen gehabt. "Ich weine grundlos oder weil ich müde bin", gestand sie ihren Followern in einer Fragerunde. Nun gehe es ihr zwar langsam besser, aber es sei dennoch eine emotionale Achterbahnfahrt.

Eine Gender-Reveal-Party im großen Stil steht bei dem Paar nicht auf dem Plan. Stattdessen wird Karinas Schwester eine kleine Überraschung organisieren, damit die werdenden Eltern im kleinen Kreis das Geschlecht ihres Babys erfahren können. Schon übernächste Woche soll es so weit sein – die Spannung steigt. Während Steffen auf einen Jungen tippt, ist sich Karina sicher, dass ein Mädchen unterwegs ist. Auch der Rest der Familie scheint Karinas Bauchgefühl zu teilen. "Also mal schauen, welches Bauchgefühl richtig war", kommentierte sie verschmitzt.

Karina erzählte auch von der überraschenden Geschwindigkeit, mit der die Schwangerschaft eintrat. Obwohl sie an Endometriose leidet und ihr geraten wurde, im Falle von Schwierigkeiten eine Behandlung durchzuführen, sei der Nachwuchs ohne Hilfsmittel gezeugt worden. "Ich war selbst überrascht, dass es so schnell geklappt hat, und musste direkt fünf Schwangerschaftstests machen, damit ich es glauben kann", erklärte sie offen. Trotz der aktuellen Herausforderungen genießt Karina diese aufregende Zeit und teilt jeden Schritt offen mit ihren Fans.

Anzeige Anzeige

RTL Karina Wagner beim "Make Love, Fake Love"-Finale

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025

Anzeige Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Karina Wagner und Steffen Vogeno bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige