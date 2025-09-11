Dax Shepard spricht über Ehekrise-Gerüchte mit Kristen Bell

Fünf Monate liegt der letzte gemeinsame Auftritt des Schauspielerpaares Dax Shepard (50) und Kristen Bell (45) zurück. Damals schritten sie Seite an Seite über den roten Teppich der "Time 100 Gala". In der neuesten Episode seines Podcasts "Armchair Expert" äußerte sich Dax nun offen und nachdenklich über seine Ehe. Im Gespräch mit Schauspielkollegin Alicia Silverstone (48) sagte er, dass er ihre Beziehung selbst im Falle einer Trennung als erfolgreich betrachten würde. "Wir haben uns unglaublich geliebt, zwei wundervolle Kinder und eine großartige Zeit zusammen gehabt", erklärte der Schauspieler.

Bereits in früheren Interviews hatten Kristen und Dax betont, dass sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Charaktere hart an ihrer Ehe arbeiten müssen. "Wir sind polar gegensätzlich", gab die Schauspielerin einmal zu, wobei gerade diese Gegensätzlichkeit das Paar dazu gebracht habe, gemeinsam zu wachsen. Am 5. September feierte Kristen auf Instagram die 21-jährige Abstinenz ihres Mannes mit rührenden Worten und privaten Familienfotos. "Danke, dass du trocken geworden bist. Wir sind unendlich dankbar, dich zu haben. Das sind wir alle", schrieb sie unter anderem.

Das Paar, das 2007 zusammenkam und 2013 heiratete, hat zwei gemeinsame Töchter. In dem 2010 veröffentlichten Film "When in Rome – Fünf Männer sind vier zu viel" waren die beiden erstmals gemeinsam zu sehen. Aktuell wird Kristen für ihre Rolle in der Netflix-Serie "Nobody Wants This" an der Seite von Adam Brody (45) gefeiert. Die zweite Staffel soll Ende Oktober 2025 starten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard mit seinen Töchtern, seltene Familieneinblicke

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Brody und Kristen Bell, September 2024