Marlisa Rudzio feiert ersten offiziellen Auftritt mit Neuem

Marlisa Rudzio (36) schwebt wieder auf Wolke sieben. Seit Kurzem ist die Reality-TV-Bekanntheit wieder vergeben. Bei der Boxveranstaltung "The Ultimate Hype" in Oberhausen feiert sie nun ihren ersten Paarauftritt mit ihrem neuen Freund William Raab. Diesen Meilenstein hält Marlisa mit einigen süßen Fotos auf Instagram fest. Auf den Aufnahmen posieren die zwei Turteltauben auf dem roten Teppich für die Kameras oder geben Interviews. "Wir hatten einen megaschönen Abend zusammen", freut sich Marlisa.

Marlisa und William sind zwar erst seit rund einem Monat offiziell ein Paar, dennoch scheinen die beiden schon ein eingespieltes Duo zu sein. Nicht nur Marlisa ist sichtlich glücklich über ihre neue Beziehung – auch ihre Fans freuen sich mit der Ex on the Beach-Bekanntheit. In der Kommentarspalte regnet es Glückwünsche von ihren Anhängern. "Wie schön die Bilder geworden sind", findet ein User. Ein anderer kommentiert kurz und knackig: "Ihr Süßen."

Es ist nicht das erste Mal, dass Marlisa im Netz von ihrem neuen Partner schwärmt. Vor Kurzem betonte sie bereits, mit William sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen. "Der Unterschied zwischen dir und einer Sternschnuppe ist, wenn ich eine Sternschnuppe sehe, muss ich mir was wünschen, und wenn ich dich sehe, ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen", sinnierte sie zu einem niedlichen Pärchenfoto.

IMAGO / STAR-MEDIA Marlisa Rudzio und William Raab bei "The Ultimate Hype"

IMAGO / Gartner William Raab und Marlisa Rudzio bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio mit ihrem neuen Freund William Raab, September 2025