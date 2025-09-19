Ungläubiges Selfie: Justin Bieber staunt über seinen Bart

Justin Bieber (31) überraschte seine Fans auf Instagram mit einem ungewöhnlichen Geständnis: Der Sänger teilte ein Selfie, das sein Gesicht und insbesondere seinen mittlerweile beeindruckend langen Bart zeigt. Diesen Moment kommentierte der Musiker mit den Worten: "Ich habe für diesen Bart gebetet." Das Schwarz-Weiß-Foto, das Bieber am Dienstag veröffentlichte, zeigt ihn mit leichtem Stirnrunzeln und seinem Blick in die Ferne gerichtet. Neben dem auffälligen Bart trägt er einen kleinen Nasenring und präsentiert sich in einer entspannten, aber stilvollen Pose. Das Bild entstand nur wenige Stunden, nachdem bekannt wurde, dass er einer der Headliner des Coachella-Festivals im Jahr 2026 sein wird.

Schon seit Monaten dokumentiert der Musiker die Entwicklung seines Barts auf Instagram, wo er regelmäßig Updates mit seinen Millionen von Followern teilt. Auch in seinen jüngsten Projektankündigungen war der Bart stets ein beliebter Hingucker. Im August veröffentlichte Justin das Album "SWAG", dem wenige Wochen später die Überraschungs-Fortsetzung "SWAG II" folgte. Seine Ehefrau Hailey Baldwin (28) Bieber scheint von seinem Erfolg begeistert zu sein und postete stolz das diesjährige Coachella-Programm mit Justin als Hauptact in ihren Instagram Stories. Auf der Festivalbühne wird er sich unter anderem mit Sabrina Carpenter (26) und Karol G (34) die Ehre als Headliner teilen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Superstar mit seinem Erscheinungsbild und seiner Ausstrahlung Schlagzeilen macht. Vor einigen Tagen teilte Justin bereits eine Reihe von frechen Schnappschüssen, die ihn in Unterwäsche und mit Segway präsentierten. Sein charakteristisches Lächeln dabei sorgte für Begeisterung bei einigen Fans, während andere seine unkonventionellen Aktionen kritisch beäugten. Justin Bieber scheint jedoch voll und ganz er selbst zu sein: charmant, unberechenbar und stets mit einer Prise Humor, die seine Fans seit Jahren lieben.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Kyle Massey und Justin Bieber, August 2025