Trotz Trennung: Pietro Lombardi verteidigt Ex Laura vor Hate

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) mögen zwar getrennte Wege gehen, doch böses Blut scheint es zwischen ihnen nicht zu geben. Die Influencerin wird im Netz immer wieder mit fiesen Kommentaren konfrontiert. In einer persönlichen Nachricht, die sie auf Instagram mit ihren Fans teilte, schrieb ihr ein Kritiker: "Pietro ist ohne dich besser dran." Eine andere Nutzerin hinterließ die abfällige Bemerkung "Hänge-Boobies" unter einem Foto von Laura. Pietro ließ diese Attacke nicht unkommentiert und reagierte auf die Beleidigung mit einem entschiedenen "Schnauze".

Die Angreiferin, die offenbar nicht mit solch einer Reaktion gerechnet hatte, löschte ihren Kommentar inzwischen wieder. Der Fall zeigt einmal mehr, dass Social-Media-Stars wie Laura häufig mit solchen Anfeindungen zu kämpfen haben. Pietro setzte mit seiner kurzen, aber deutlichen Ansage ein klares Zeichen und bewies, dass er trotz der Trennung hinter der Mutter seiner Kinder steht. Unter einem Foto von der Beauty bei "The Ultimate Hype" kommentierte der "Señorita"-Interpret obendrein: "Du siehst toll aus! Hör nicht auf solche Schwachköpfe."

Pietro und Laura wurden 2021 ein Paar und haben einige turbulente Jahre hinter sich. Mitte August gab die einstige Rechtsanwaltsfachangestellte dann auf Social Media die Trennung bekannt. "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen", offenbarte sie schweren Herzens. Beide Ex-Partner entschieden aufgrund ihrer gemeinsamen Kinder, nichts weiter zu dem Liebes-Aus öffentlich zu machen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Laura Maria Rypa bei "The Ultimate Hype"

Anzeige Anzeige

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025