Nach Albumrekord: Taylor Swift kündigt acht neue Tracks an

Taylor Swift (35) hat mit ihrem neuen Album "The Life of a Showgirl" einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere erreicht. Das am 3. Oktober erschienene Werk brach gleich mehrere Rekorde und verkaufte sich am ersten Tag unglaubliche 2,7 Millionen Mal. Damit belegt das Album den zweiten Platz der größten Verkaufsstarts aller Zeiten, geschlagen nur von Adeles (37) "25". Besonders bemerkenswert: Mit 1,2 Millionen verkauften Vinylplatten übertraf Taylor den bisherigen Spitzenrekord, den sie selbst 2024 mit "The Tortured Poets Department" aufgestellt hatte.

Die Sängerin ließ es sich nicht nehmen, ihre Fans über Instagram an ihrer Begeisterung teilhaben zu lassen und bedankte sich bei ihren langjährigen Kollaborateuren Max Martin und Shellback. Als wäre der Erfolg ihres Albums nicht schon Grund genug zum Feiern, kündigte Taylor zusätzlich die Veröffentlichung von acht exklusiven akustischen Bonustracks an. Diese sind auf vier limitierten CDs zu finden, die nur für 24 Stunden erhältlich sind. Zu den besonderen akustischen Versionen zählen Songs wie "The Fate of Ophelia (Alone In My Tower Acoustic Version)" und "Elizabeth Taylor (So Glamorous Cabaret Version)".

Auch privat scheint es bei der Künstlerin bestens zu laufen. Inspiration für einige Songs ihres Albums fand Taylor laut eigener Aussage in ihrer Beziehung mit NFL-Star Travis Kelce (36), der sie von Anfang an unterstützt hat. Er erklärte im Podcast "New Heights", dass er eine enge Verbindung zu Titeln wie "Opalite" verspüre und die poetischen Texte seiner Verlobten bewundere. Taylor betonte, wie sehr es ihr bedeute, dass die Musik ihres Albums genau den Moment ihres Lebens widerspiegle und wie glücklich sie sei, diese Emotionen teilen zu können. Fans dürfen also nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich einen intensiven Blick hinter die Kulissen ihres Lebens werfen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025