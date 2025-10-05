Saunaclub ehrt Rotlichtkönig Bert Wollersheim mit Wachsfigur

Bert Wollersheim (74), einst umtriebiger Unternehmer im Düsseldorfer Rotlichtmilieu, gibt es jetzt im Doppelpack: Eine täuschend echte Wachsfigur von ihm steht seit Kurzem im Saunaclub "Oceans" – einem speziellen Etablissement, das er selbst seit der Eröffnung vor elf Jahren als PR-Manager begleitet. Die neue Attraktion ist für Bert deshalb weit mehr als ein dekoratives Element. "Das ist ein Symbol für Treue, Liebe und Loyalität", erklärte er gegenüber RTL und zeigte sich sichtlich gerührt über die Geste. Am vergangenen Samstagabend wurde die Figur bei einer Feier enthüllt, bei der Bert es sich natürlich nicht nehmen ließ, neben seinem Doppelgänger ausgiebig zu posieren.

Die Herstellung der Figur war eine aufwendige Angelegenheit und führte Bert sogar ins Ausland. Für einige Tage reiste er nach Istanbul, wo die künstlerische Gestaltung der Wachsfigur unter höchster Präzision vorgenommen wurde. Das Resultat begeistert nicht nur den Reality-TV-Star selbst, sondern auch seine Fans. Tatsächlich kommt das Abbild dem echten Bert so nah, dass er zu der ersten Begegnung, bei der er die Figur in einem Karton liegen sah, humorvoll anmerkte: "Ich dachte, so sieht man aus, wenn man tot ist." Doch davon ist die Rotlichtlegende noch weit entfernt: Bert genießt das Leben in vollen Zügen und feierte zuletzt in ausgelassener Stimmung auf dem Frankfurter Oktoberfest – zusammen mit seiner Ex-Frau Ginger Costello und deren neuem Partner.

Bert, der einst im Salon seines Vaters den Beruf des Friseurs erlernt hatte, feiert seinen wächsernen Doppelgänger als Meilenstein seiner Karriere. Privat lässt er es unterdessen bewusst etwas ruhiger angehen. Nach seinem Ehe-Aus mit Ginger hat er öffentlich gemacht, dass er aktuell keinen besonderen Wert darauf legt, sich wieder ins Dating-Leben zu stürzen. Stattdessen schätzt er seine Zeit als Single: Er konzentriert sich auf seine Leidenschaft für das Nachtleben und nimmt sich wieder mehr Zeit für alte Freunde und Weggefährten.

Imago Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim im Juli 2025 in Hamburg

Imago Lukas, Ginger Costello und Bert Wollersheim auf dem Frankfurter Oktoberfest 2025

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim im Januar 2023