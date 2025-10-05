Vierte "Monster"-Staffel bekommt eine weibliche Hauptfigur

Die erfolgreiche True-Crime-Serie "Monster" auf Netflix wird fortgesetzt und bringt in der vierten Staffel eine entscheidende Neuerung mit sich. Wie Netflix Tudum bestätigt, steht mit Lizzie Borden, die von Ella Beatty verkörpert wird, erstmals eine weibliche Hauptfigur im Zentrum der Handlung. Unter dem vorläufigen Titel "Monster: The Lizzie Borden Story" beleuchtet die neue Staffel den berüchtigten Fall von 1892, in dem Lizzie angeklagt wurde, ihren Vater und ihre Stiefmutter brutal ermordet zu haben. Obwohl sie vor Gericht freigesprochen wurde, hält sich die Debatte um ihre Schuld bis heute. Fans müssen sich allerdings noch gedulden: Mit einer Veröffentlichung ist erst im Herbst 2026 zu rechnen.

Bevor es mit Lizzie Borden weitergeht, erscheint jedoch "Monster: Die Geschichte von Ed Gein". Die dritte Staffel, die seit dem 3. Oktober 2025 auf Netflix verfügbar ist, stellt den berüchtigten Serienmörder in den Mittelpunkt, der als Vorlage für ikonische Hollywood-Schurken wie Norman Bates diente. In der Hauptrolle zu sehen ist Charlie Hunnam (45), der laut Variety auch in der vierten Staffel zurückkehren und dort Lizzies Vater verkörpern wird. Neben ihm gehören unter anderem Rebecca Hall (43), Vicky Krieps, Billie Lourd (33) und Jessica Barden (33) zum Cast der kommenden Lizzie-Borden-Staffel.

Die Serie, ins Leben gerufen von Erfolgsproduzent Ryan Murphy (59), hat sich seit ihrem Start 2022 als verlässlicher Hit für Netflix etabliert. Mit jeder Staffel wird ein neues Verbrechen beleuchtet, dessen wahre Begebenheiten bis heute für Faszination sorgen. Nach Jeffrey Dahmer und den Menéndez-Brüdern erregt nun die Lizzie-Borden-Geschichte besondere Aufmerksamkeit. Ryan, bekannt für seine eindringliche Inszenierung, dürfte einmal mehr versuchen, das Publikum mit einer packenden Mischung aus True-Crime-Elementen und psychologischem Drama zu fesseln. Die hohe Erwartung an diese Staffel unterstreicht den anhaltenden Erfolg der Anthologieserie.

Getty Images Ella Beatty, Schauspielerin

Netflix Das offizielle Poster von "Monster: The Ed Gein Story"

Getty Images Charlie Hunnam und Ryan Murphy, September 2025

