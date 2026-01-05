Millie Bobby Brown spielte fast in "Game of Thrones"

Seit Kurzem können Fans von Stranger Things das finale Kapitel der Erfolgsserie auf Netflix streamen. Millie Bobby Brown (21), die mit der Darstellung von Eleven Weltruhm erlangte, nimmt damit Abschied von der Figur, die sie vor zehn Jahren berühmt gemacht hat. Doch beinahe hätte die Karriere der Schauspielerin einen ganz anderen Verlauf genommen, wie einst ein Fan auf Reddit teilte. Vor ihrem Durchbruch bei "Stranger Things" scheiterte Millie bei einem Casting für die Hit-Serie Game of Thrones. Sie hatte sich um die Rolle der Lyanna Mormont beworben, erhielt jedoch eine Absage.

Die Rolle der Lyanna Mormont, dem mutigen Oberhaupt des Hauses Mormont und Verbündeten von Jon Snow, ging an Bella Ramsey (22). Bella glänzte später auch in der Erfolgsproduktion "The Last of Us". Millie sprach 2019 offen über diese frühe Enttäuschung und verriet im Gespräch mit Jimmy Fallon (51): "Ich war sehr entmutigt von dieser Ablehnung. In diesem Beruf gibt es ständig Zurückweisungen." Die Schauspielerin, die damals erst 16 Jahre alt war, erklärte weiter, dass der Durchbruch bei "Stranger Things" schließlich all die Mühen wert gewesen sei. Mit den Jahren avancierte Millie nicht nur durch ihre Schauspielkarriere, sondern auch durch ihre Beauty-Marke "Florence by Mills" zur erfolgreichen Unternehmerin.

Bella und Millie, die beide inzwischen zu festen Größen in der Filmwelt geworden sind, wurden bei ihrer Karriere von den Fans stets unterstützt. Während Bella in "Game of Thrones" die Zuschauer mit einer kraftvollen Darstellung begeisterte, ist Millie besonders für ihre Rolle in Enola Holmes und ihr beeindruckendes Engagement in der Welt der Mode und Schönheit bekannt. Privat hat sich das Leben der heute 21-Jährigen ebenso verändert: Sie ist mit dem Sohn von Jon Bon Jovi (63) verheiratet, gemeinsam adoptierten sie ein Kind. Die Absage bei "Game of Thrones" hat sich im Rückblick als Wendepunkt erwiesen, der Millie überhaupt erst auf den Weg brachte, eine vielfach bewunderte und gefeierte Künstlerin zu werden.

IMAGO / ABACAPRESS Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Getty Images Schauspielstar Bella Ramsey im April 2025 in Sydney

Courtesy of Netflix © 2022 Millie Bobby Brown in ihrer Rolle als "Stranger Things"-Eleven