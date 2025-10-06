Damit hatte Giulia Siegel bei "Der Promihof" sehr zu kämpfen

Giulia Siegel (50), bekannt als DJane und Realitystar, wird ab dem 8. Oktober in der neuen Sendung "Der Promihof" zu sehen sein. Beim RTLZWEI-Wiesntisch sprach die dreifache Mutter mit Promiflash kürzlich über ihre Erfahrungen bei der Show und dabei auch über die größte Herausforderung, die sie dabei zu bewältigen hatte: den Umgang mit inszenierten Szenen. Besonders kritisch sieht sie es, wenn Teilnehmer sich einzig und allein für die Kameras verstellen. "Das nervt mich wahnsinnig", betonte sie im Interview und machte deutlich, wie wichtig ihr Echtheit in diesem Format ist.

Giulia erklärte weiter, dass sie sich bei einem Dreh besonders enttäuscht fühle, wenn sie bemerke, dass Menschen in der Show nur für die Kameras spielen. In solchen Momenten spreche sie die Betroffenen teils direkt darauf an. Dies führe häufig zu gemischten Reaktionen: "Mal gibt es eine blöde Antwort, mal eine gute Antwort", erzählte sie im Gespräch. Die 50-Jährige hofft, dass in der Sendung auch gezeigt wird, wann jemand nicht authentisch ist. Ihr Wunsch: Mehr Realness und weniger Fake in der Welt der Reality-Shows.

Ob die Tochter von Musikproduzent Ralph Siegel (80) mit ihren Aussagen zum Umgang mit Gefake im Reality-TV vielleicht auch einen Seitenhieb auf ihre "Der Promihof"-Mitstreiterin Pinar Sevim abgeben wollte? Tatsächlich ließ sie auf Instagram vor wenigen Stunden kein gutes Haar an der Influencerin. Besonders stieß ihr der Einzug von Pinar bei Promi Big Brother sauer auf, als diese sich von Marc Terenzi (47) die Benutzung eines Dixie-Klos erklären ließ. "Und schon geht das Gefake wieder los", wetterte Giulia in ihrer Story. Weiter warf sie der ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin sogar vor: "Ihre ganze verplante Art ist großteils gespielt und fake!"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Giulia Siegel, "Der Promihof"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Imago Giulia Siegel, 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Pinar Sevim, "Der Promihof"-Kandidatin