Fans irritiert: Sind Kim Virginia und Nikola schon vermählt?

Kaum sind Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) in Las Vegas angekommen, um sich dort während eines Social-Media-Livestreams das Ja-Wort zu geben, stiften die beiden Realitystars mal wieder Verwirrung bei ihren Fans. Kim in Strandkleidung und Nikola in Shorts zogen sie los, um sich ihre Heiratslizenz zu besorgen – und verkünden kurz darauf in einem Instagram-Reel, dass sie nun überraschenderweise wohl schon verheiratet sind. Vor Freude über beide Ohren strahlend verlassen sie das Amt in Vegas und Kim verkündet: "Wir sind nun auf der ganzen Welt legal verheiratet."

Während Kim und Nikola ihr Glück kaum fassen können, sind einige ihrer Fans aber der Ansicht, dass das noch nicht die offizielle Trauung gewesen sein kann. In kurzer Zeit melden sich mehrere Nutzer in den Kommentaren, die es scheinbar besser wissen. "Ihr seid nicht verheiratet. Das war nur die Genehmigung am Amt", schreibt eine Followerin und eine andere stimmt zu: "So ein Bullshit. Das war nur die Heiratserlaubnis, die sie bekommen haben. Verheiratet sind sie erst, wenn sie sich damit dann auch von einer zugelassenen Person trauen lassen." Die Aussagen der Community decken sich mit dem Dokument, das die beiden in dem Video ausgefüllt haben. "Antrag auf Erteilung einer Heiratserlaubnis", war darauf auf Englisch zu lesen.

Haben die zwei da etwa was falsch verstanden? Ob Nikola und Kim nun wirklich schon Mann und Frau sind oder doch wie bekannt noch der Weg in eine Kapelle aussteht, wird sich bestimmt in den nächsten Stunden aufklären. Bis dahin scheint aber eins sicher: Auch falls das noch nicht der offizielle Eheschwur war, sind die beiden TV-Bekanntheiten überglücklich und fest davon überzeugt, ihr Leben gemeinsam verbringen zu wollen. Die Entscheidung für die spontane Vegas-Hochzeit kam für viele wohl gar nicht so überraschend. Nachdem bereits die erste Verlobung des gebürtigen Serben und der ehemaligen Flugbegleiterin geplatzt war, wollten sie dieses Mal möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac in Las Vegas, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Juli 2025