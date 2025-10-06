Kevins Fame-Fighting-Aus: Daymian Weiß fordert neuen Gegner

Die Ereignisse rund um das Reality-Box-Event Fame Fighting überschlagen sich. Kevin Njie (29), ehemaliger Fußballer und Teilnehmer der beliebten Show, hat seinen geplanten Kampf am 18. Oktober in Essen verletzungsbedingt abgesagt. Diese Nachricht traf vor allem seinen Gegner Daymian Weiß schwer, der in einem Instagram-Video seiner Enttäuschung Luft machte. Mit deutlichen Worten stellte der Reality-TV-Star die Verletzung von Kevin infrage. "Wenn es so sein soll, gute Besserung. Ich glaube das aber nicht. Ich denke, er hatte Angst", erklärte er und machte deutlich, dass er fest entschlossen ist, trotzdem in den Ring zu steigen – und fordert dafür einen neuen Gegner.

In seinem Video forderte er einen würdigen Ersatz, der den Mut hat, gegen ihn anzutreten. Dabei ließ er seinen Frust ungefiltert raus: "Ich möchte keinen Möchtegern-Kämpfer. Ich will einen echten Kämpfer mit Eiern in der Hose. Ich will jemanden mit Kampfgeist." Es bleibt abzuwarten, wer den Mut aufbringt, sich mit ihm zu messen. Die Spannung steigt, während die restlichen Kämpfe des Abends unverändert feststehen. Darunter auch das heiß erwartete Duell zwischen Filip Pavlovic (31) und Can Kaplan.

Daymian Weiß ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, und polarisiert mit seiner direkten Art regelmäßig. Als ältester Sohn seiner Familie hat er sich durch verschiedene Reality-Formate einen Namen gemacht und ist inzwischen eine feste Größe in der Szene. Seine offensiven Social-Media-Posts scheinen dabei für ihn ein Mittel zu sein, sich Aufmerksamkeit für seinen anstehenden Kampf zu sichern. Ob es ihm diesmal gelingt, einen passenden Gegner zu finden, bleibt eine offene Frage – Spannung und Drama sind aber garantiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, Realitystar

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Kevin Njie bei Fame Fighting 2 im November 2024

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Daymian Weiß, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Anzeige

Denkt ihr, es wird sich noch ein Gegner für Daymian finden? Ja, bei der Kampfansage fühlt sich bestimmt jemand angesprochen. Nein, ich denke, die Zeit ist zu knapp. Ergebnis anzeigen