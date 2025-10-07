Ex-Paar vereint: J. Lo & Ben Affleck glänzen auf Red Carpet

Jennifer Lopez (56) und ihr Ex-Mann Ben Affleck (53) sorgten für Aufsehen, als sie am Montagabend gemeinsam auf dem roten Teppich in New York strahlten. Anlass war die Premiere ihres neuen Films "Kuss der Spinnenfrau", in dem Jennifer die Hauptrolle spielt und Ben als Produzent fungiert. Besonders rührend: Jennifer wurde von ihren 17-jährigen Zwillingen Max und Emme begleitet, die zusammen mit ihrer berühmten Mutter in farblich abgestimmten Outfits in Dunkelrot, Beige und Schwarz einen eleganten Auftritt hinlegten. Während der Veranstaltung wechselte das Ex-Pärchen Jennifer und Ben humorvolle Blicke und führte angeregte Gespräche miteinander.

Der Film, an dem neben Jennifer auch Tonatiuh und Regisseur Bill Condon beteiligt sind, wäre ohne Bens Engagement möglicherweise nie zustande gekommen. Im Vorfeld der Premiere erklärte er gegenüber Extra, warum er an dem Projekt arbeitete: "Matt Damon und ich gründeten diese Firma, um Filme zu finanzieren, die nicht offensichtlich sind, bei denen Künstler Risiken eingehen können. Wir wollten großartigen Talenten eine Bühne geben." Er lobte Jennifer in höchsten Tönen: "Dieser Film zeigt, wie großartig sie ist. Ich bin so stolz darauf und freue mich darauf, dass das Publikum es sieht." Jennifer selbst hatte Ben kürzlich dafür gedankt, dass er zum Gelingen des Projekts beigetragen habe.

Jennifer und Ben, die sich vor über einem Jahr scheiden ließen, bewiesen auf dem Event, dass sie auch nach dem Ende ihrer Ehe harmonisch miteinander umgehen können. Die beiden, die einst als Hollywoods Traumpaar galten, hatten 2002 ihre Beziehung begonnen, sich 2004 getrennt und später wieder zueinander gefunden, bevor sie schließlich heirateten und sich 2024 endgültig scheiden ließen. An diesem Abend lag der Fokus jedoch eindeutig auf ihrem gemeinsamen Filmprojekt und Jennifers Familienmoment mit Max und Emme. Die Teenager zeigten sich stolz an der Seite ihrer Mutter, die in einer dramatischen Robe mit auffälligem Mieder alle Blicke auf sich zog.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Jahr 2003