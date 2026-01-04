Jennifer Lopez: Von der Tänzerin zur Imperium-Besitzerin

Jennifer Lopez (56), auch bekannt als J.Lo, begann ihre Karriere in den 1990er-Jahren als Tänzerin. Seitdem entwickelte sie sich zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten im Showbusiness. Die Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin blickt auf eine beeindruckende Laufbahn mit zahlreichen Erfolgen zurück. Durch ihre Musik, verschiedene Filmproduktionen sowie einen Multi-Jahres-Deal mit Netflix baute sie ein riesiges Vermögen auf. Zusätzlich gründete sie ihre Beauty-Marke JLo Beauty und brachte ihre seit den frühen 2000ern erfolgreiche Duftkollektion heraus. Laut einem früheren Forbes-Ranking verfügt Jennifer durch ihre vielen verschiedenen Einnahmequellen über ein Imperium im Wert von über 150 Millionen Dollar (rund 130 Millionen Euro).

Ein wichtiger Bestandteil ihres finanziellen Erfolgs sind ihre Film- und Musikprojekte. J.Lo verkaufte über 80 Millionen Alben und ihre Filme spielten weltweit mehr als drei Milliarden Dollar (rund 2,6 Milliarden Euro) ein. Bereits in den Anfängen ihrer Schauspielkarriere brach sie Rekorde, als sie als erste Latina-Schauspielerin eine Gage von einer Million Dollar (etwa 870.000 Euro) für den Film "Selena" erhielt. Insgesamt spielte sie in über 40 Filmen mit und arbeitete unter anderem als Jurorin bei American Idol. Auch abseits der Leinwand und des Mikrofons zeigt sie sich als Geschäftsfrau: Von Schuhkollektionen bis zu Fitness-Investitionen ist das Portfolio der Sängerin breit gefächert.

Trotz ihres Erfolgs bleibt die Sängerin ihren Wurzeln treu. Aufgewachsen im New Yorker Stadtteil Bronx, beschreibt sie sich selbst als "Jenny from the block". Ihre bodenständige Herkunft prägt ihr Engagement, anderen zu helfen. So gründete sie 2021 Limitless Labs, eine Initiative zur Förderung von lateinamerikanischen Unternehmerinnen. Hierzu arbeitet sie mit Partnern wie Goldman Sachs zusammen, um Latina-Unternehmen finanziell zu unterstützen. Jennifer betont in Interviews immer wieder, dass sowohl die Unterstützung ihrer Eltern als auch ihr unermüdlicher Ehrgeiz zu ihrem Erfolg beigetragen haben: "Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ist, nicht aufzugeben", erklärte sie einst laut dem Magazin People. Diesen Rat gibt die erfolgreiche Mutter von Zwillingen sicher auch ihren Kids mit auf den Weg. Schließlich gelang es ihr, mit genau dieser Einstellung ein eigenes Imperium aufzubauen.

Getty Images Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025

Imago Jennifer Lopez, Sängerin