Jimis Verhaftung war "ein Schock" für Natascha Ochsenknecht

Die neue Staffel von Promi Big Brother ist gestartet und mit von der Partie ist auch Jimi Blue Ochsenknecht (33). Während der ersten Live-Ausgabe am 6. Oktober saß auch seine Mutter Natascha Ochsenknecht (61) im Publikum und stand der Moderatorin Marlene Lufen (54) für einige Fragen zur Verfügung. Besonders zur Sprache kam eine kürzlich für Aufsehen sorgende Episode aus dem Leben des Musikers: Jimi Blues Aufenthalt im Gefängnis. "Ich finde das spannend, vorher hat er für den Knast bezahlt, jetzt wird er für den Knast bezahlt", witzelte Natascha.

Trotz des lockeren Kommentars schlug das Model bei diesem Thema auch ernste Töne an. Natascha schilderte, wie sie von der Verhaftung ihres Sohnes erfuhr: "Als Mutter war das natürlich schlimm. Ich kam gerade aus der MRT-Röhre mit Verdacht auf Fußbruch und konnte deshalb nicht erreicht werden. Dann klingelte das Telefon und plötzlich wird einem mitgeteilt, dass jemand verhaftet wurde. Du hast einen Schock und denkst: 'Das kann doch jetzt nicht sein.'" Die TV-Bekanntheit kritisierte zudem die "ungünstige" Organisation der Haftsituation: "Ich fand die Situation ein bisschen ungünstig, was das alles gekostet hat. Wir alle zahlen ja Steuern, und dann bringt man den in ein paar Tagen durch ganz Deutschland nach Österreich und am nächsten Tag ist er frei – das ist ja auch ein bisschen unlogisch."

Bereits in den vergangenen Monaten hatte Jimi angekündigt, künftig wohl häufiger im Fernsehen aufzutauchen. "Das ist das schnellste Geld, das man verdienen kann. Die zahlen ziemlich gut", sagte Jimi in seiner Show Diese Ochsenknechts über seine neuen Realityshow-Engagements. Unter anderem sorgte seine Teilnahme an Formaten wie Are You The One – Reality Stars in Love und Villa der Versuchung zumindest finanziell für Entspannung. Gleichzeitig gab der TV-Star aber zu, in der Vergangenheit deutlich über seine Verhältnisse gelebt zu haben und jetzt sparsamer werden zu wollen.

Anzeige Anzeige

Imago Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Natascha Ochsenknecht, 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Jimi Blue Ochsenknecht, "Promi Big Brother"-Kandidat