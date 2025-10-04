Wegen der Bezahlung: Jimi Blue ist heiß auf Reality-TV-Jobs

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat seine liebe Mühe, sein Geld beisammenzuhalten – das wurde in den vergangenen Monaten nochmals deutlich. Der Schauspieler wurde im Juni 2025 in Hamburg wegen einer offenen Hotelrechnung in Tirol verhaftet, musste sich vor Gericht verantworten und schließlich eine saftige Geldbuße entrichten. Während seiner schwierigen Phase fand er Zuflucht bei seiner Schwester Cheyenne (25) und deren Ehemann Nino (30) auf deren Hof. Cheyenne übernahm sogar die Kaution für ihren Bruder, doch nun will sich Jimi wieder selbst besser aufstellen. Wie er in der Doku-Soap "Diese Ochsenknechts" verrät, hat er dafür sogar schon einige neue Verträge für Realityshows auf dem Tisch: "Das ist das schnellste Geld, das man verdienen kann. Die zahlen ziemlich gut", erklärt der 33-Jährige zufrieden.

So haben sich Jimis Engagements bei Reality-Formaten wie Are You The One? und Villa der Versuchung zumindest finanziell offenbar gelohnt. Dennoch gibt er zu, in der Vergangenheit deutlich über seine Verhältnisse gelebt zu haben. Für die kommenden Monate plant er nun, sparsamer zu haushalten, trotz der angeblich zahlreich vorhandenen, lukrativen Angebote. Unterdessen zeigt er sich auf Cheyennes Hof bezüglich der regelmäßig anstehenden Arbeiten eher zurückhaltend – sehr zum Missfallen der Hausherrin. Sie fordert von Jimi jetzt eindringlich, endlich mehr Verantwortung zu übernehmen.

Privat gibt es hingegen Grund zur Freude: Mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) feierte Jimi kürzlich den Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter Snow (4). Beide zeigten auf Instagram, wie wichtig ihnen die Kleine ist, und hielten sich mit ihren Emotionen nicht zurück. Während er betonte, ihr die Welt zeigen zu wollen, schwärmte Yeliz von der unbeschreiblichen Liebe zu ihrer Tochter. Trotz aller familiären Spannungen auf dem Hof bleibt damit zumindest ein Aspekt in Jimis Leben harmonisch. Neue Eindrücke aus dem wilden Alltag der Familie Ochsenknecht sind aktuell jeden Dienstag auf Sky und WOW zu sehen.

Anzeige Anzeige

RTL / Johanna Bollmann Jimi Blue Ochsenknecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc