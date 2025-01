Sarah Connors Mutter schwärmt vom Zusammenhalt ihrer Familie

Sarah Connor (44) hat erst kürzlich wieder bewiesen, wie wichtig ihr die Familie ist. Die 44-jährige Sängerin hat ihrem Ex-Mann Marc Terenzi (46) in seiner aktuell schwierigen Lebensphase geholfen und die Kosten für seinen Alkoholentzug übernommen. Im Gespräch mit Gala erklärt ihre Mutter Soraya Lewe-Tacke, dass so etwas bei ihnen eine Selbstverständlichkeit ist: "Einmal Familie, immer Familie. Wir sind vor allem durch die Kinder einander tief verbunden und verstehen uns mit allen Ex-Ehemännern ausnahmslos gut", erklärte sie. Auch Schwiegersohn Bushido (46), der immer wieder wegen Skandalen in den Schlagzeilen stand, fand in der Familie stets Rückhalt. Der Rapper ist seit über zehn Jahren mit Sarahs Schwester Anna-Maria (43) verheiratet.

Sarahs Ex-Mann Marc hat in den vergangenen Monaten wohl eine seiner schwersten Zeiten durchleben müssen. Schon während seiner Beziehung mit Verena Kerth machten viele Schlagzeilen die Runde – mehrmals wurde über Gewalt berichtet. Nach ihrer Trennung warf die Moderatorin ihm zudem vor, ihre Wohnung zerstört zu haben, als er betrunken war. Um seine Alkoholprobleme in den Griff zu bekommen, begab sich der gebürtige US-Amerikaner im August vergangenen Jahres in eine Suchtklinik, die Sarah und ihr neuer Mann Florian bezahlten.

Nach seiner Therapie geht es Marc wieder viel besser – die Zeit dort habe ihm die Augen geöffnet. "Ich habe hier ein neues und besseres Bild von mir bekommen. Was in den letzten 20 Jahren schiefgelaufen ist. Wieso ich immer wieder Probleme hatte. Ich bin immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen", resümierte das Ex-Boyband-Mitglied in einem Interview mit Bild. Er war nach seinem Klinikaufenthalt außerdem in einem Bootcamp in der Türkei, in dem er sich seiner Fitness gewidmet hat. Unter der Leitung seines Trainers Ufuk Cos absolvierte er ein hartes Sportprogramm und nahm dort in wenigen Wochen ganze zehn Kilo ab.

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

Patrik Stollarz/Getty Images Sarah Connor mit ihrer Mutter Soraya Lewe-Tacke

