Ursache offiziell: Darum stürzte Felix Baumgartner (†56) ab

Die Ursache für den tragischen Absturz von Extremsportler Felix Baumgartner (†56) am 17. Juli 2025 steht fest. Der Österreicher, der mit einem motorisierten Paraglider in Porto Sant’Elpidio, Italien, unterwegs war, verlor während einer gewagten Sturzspirale die Kontrolle über sein Fluggerät. Gegenüber Bild erklärt Staatsanwalt Raffaele Iannella aus Fermo, dass menschliches Versagen zu dem tragischen Unglück geführt habe. Dies bestätigte auch ein technisches Gutachten, das keinerlei Mängel am Gleitschirm feststellen konnte. Der Rettungsschirm öffnete zu spät, um Baumgartners Leben zu retten, und der Extremsportler kam beim Aufprall auf den Boden einer Ferienanlage ums Leben.

Wie die Untersuchung ergab, trat der Kontrollverlust ein, weil Baumgartner die nötige Technik nicht anwendete, um die Sturzspirale zu verlassen. "Während der Spirale hätte die rechte Steuerleine konstant und entschlossen betätigt werden müssen, was nicht geschah", erklärte Iannella. Der starke Höhenverlust führte schließlich dazu, dass der Rettungsschirm erst kurz vor dem Aufprall auslöste und den Aufprall nicht mehr ausreichend abfangen konnte. Theorien, dass gesundheitliche Probleme wie ein Schwächeanfall zu seinem Kontrollverlust beigetragen haben könnten, wurden nicht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft hat daher das Verfahren eingestellt und den Abschlussbericht den Angehörigen übergeben.

Felix war weltweit durch seine spektakulären Abenteuer bekannt, darunter sein Rekordsprung aus der Stratosphäre im Jahr 2012. Dieser machte ihn zu einem Symbol für Mut und Überwindung von Grenzen. Doch auch abseits seiner Stunts lebte der Extremsportler ein Leben voller Adrenalin und Herausforderungen, von denen er in Interviews oft erzählte. Neben seinen Heldentaten und seinem Sportsgeist prägte ihn auch eine philosophische Sichtweise: "Man lebt nur einmal, aber wenn man es richtig macht, ist einmal genug", sagte er einst und inspirierte damit Millionen. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine klaffende Lücke in der Welt der Abenteuerlustigen und seiner Familie, die ihn als Bruder, Partner und Sohn schmerzlich vermisst.

