Jack White schwärmte vor Tod (†85) von seinem Vaterglück

Jack White (†85) ist tot. Die am 16. Oktober 2025 verstorbene Musiklegende und treibende Kraft hinter unzähligen Hits hinterlässt eine große Familie, die sicherlich von seinem Verlust tief betroffen ist. Sieben Kinder aus vier Ehen erinnern an sein außergewöhnliches Leben – darunter seine jüngsten Sprösslinge Maximilian, geboren 2019, und Angelina Melody, die erst 2023 zur Welt kam. Besonders mit diesen beiden Kindern teilte Jack noch innige Papa-Momente, die er in der VOX-Dokumentation "Wo die Liebe hinfällt" liebevoll festhielt.

Es war ein spätes Vaterglück, das Jack unerwartet erleben durfte, nachdem er jahrelang an der Vorstellung gezweifelt hatte, im hohen Alter noch einmal Elternpflichten zu übernehmen. Doch seine vierte Ehe mit Rafaella Nussbaum änderte sein Leben grundlegend. Über Maximilian und Angelina sagte er einst stolz: "Mein Schatz" und betonte, wie glücklich ihn sein kleines Mädchen mache. Leider hielt sein privates Glück nicht ewig: Nach zehn Ehejahren trennten sich Jack und Rafaella im selben Monat, in dem sein Tod bekannt wurde. Seinen Traum, seinen Sohn Maximilian auf dem Fußballfeld zu sehen, konnte er nicht mehr erleben, doch sein Wunsch, dass Maximilian diesen Weg vielleicht dennoch fortführt, wirkt wie ein letzter Gruß.

Jack hieß mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum und war nicht nur ein begnadeter Musikproduzent, sondern auch eine einnehmende Persönlichkeit, die über viele Jahrzehnte die deutsche Musikwelt prägte. Sein plötzlicher Tod in Berlin-Grunewald sorgt für große Bestürzung. Noch am Tag vor der traurigen Nachricht beschäftigte die Öffentlichkeit vor allem die überraschende Trennung von Jack und Rafaella. Im Interview mit Bunte gab Rafaella damals offen zu: "Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft." Sie betonte, wie schwer dieser Schritt für beide gewesen sei und dass er aus einem langen Prozess heraus entstanden sei.

Imago Jack White im August 2015

Instagram / rafaellanussbaum Jack White mit seiner Frau Rafaella Nussbaum, 2022

Imago Jack White, 2011