Nach Trauerfeier: Jack White wurde in Urnengrab beigesetzt

Nachdem am Mittwoch eine intime Trauerfeier mit Freunden und Familie für den verstorbenen Jack White (†85) abgehalten wurde, fand heute die Beisetzung seiner Urne statt. Wie Bild berichtet, waren hier allerdings nur seine Witwe Rafaella Nußbaum, der gemeinsame Sohn, die Buchhalterin der Familie und eine Freundin anwesend. Das entspricht wohl dem Wunsch von Rafaella. Die Urne des Schlager-Produzenten wurde in einem Urnengrab auf einem Friedhof in Berlin-Wilmersdorf beigesetzt. Das Grab soll schlicht und unauffällig sein. Seine Grabstätte wurde zudem ebenfalls von seiner hinterbliebenen Frau gewählt, so hatte Jack es in seinem Testament bestimmt.

Rafaella war bei der Trauerfeier am Tag zuvor nicht anwesend. Organisiert wurde diese von Jacks ältestem Sohn Frank und seiner Frau Janine. Unter den 70 Trauergästen waren neben seinen fünf Kindern auch prominente Wegbegleiter wie Angelika Milster (73), Enno von Ruffin, der Ex-Mann von Schlagerstar Vicky Leandros (73), und die Schauspielerin Alexandra Kamp (58). Eine emotionale Rede wurde von Frank persönlich gehalten: "Ich empfinde keine Trauer im klassischen Sinne. Ich empfinde eher Verwunderung über den Schlamassel, mit dem wir erwachsenen Kinder und Janine uns nun wieder konfrontiert sehen. Ich empfinde auch Mitgefühl für dich als einen Mann, der am Ende keine Kraft mehr hatte, weiterzugehen, und seiner inneren Verzweiflung erlag."

Jack wurde Mitte Oktober leblos in seiner Villa in Berlin-Grunewald aufgefunden. Die Beamten fanden den Songwriter mit einer Schusswunde und einer Waffe – es dauerte aber rund zwei Wochen, bis eine offizielle Todesursache bestätigt wurde. Sein Anwalt Sebastian Loewe erklärte in einem Statement: "Die Leiche meines langjährigen Mandanten Jack White ist von der Staatsanwaltschaft Berlin freigegeben worden. Das Todesermittlungsverfahren ist abgeschlossen. Als Todesursache wurde eine Selbsttötung festgestellt." Seine Musik wird Jack aber unsterblich machen. Vor allem Songs wie "Fußball ist unser Leben" zur WM 1974 oder "Ich habe dir nie den Himmel versprochen" von Roland Kaiser (73) sind bis heute Kult.

IMAGO / Future Image Jack White, Musikproduzent

Instagram / rafaellanussbaum Rafaella Nussbaum und ihr Mann Jack White, 2021

