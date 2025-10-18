Nach Jack Whites Tod: Was passiert mit Anwesen in Berlin?

In Berlin-Grunewald herrscht eine beklemmende Stille rund um die Villa von Jack White (†85). Der Musikproduzent, bürgerlich Horst Nußbaum, der seit 1993 in dem Anwesen lebte, starb am 16. Oktober in seinem Zuhause. Ermittler versiegelten die Eingangstür, nachdem sie Schussverletzungen feststellten und derzeit von Suizid ausgehen. Nun stellt sich die Frage: Was geschieht nun mit dem Millionen-Anwesen, in dem Jack so lange wohnte und bis zuletzt mit Rafaella Nußbaum unter einem Dach lebte? Laut Bild liegt die Entscheidung darüber nicht bei der Witwe.

Nach Informationen des Boulevardblatts gehört die Villa mehrheitlich Jacks dritter Ex-Frau, der ehemaligen Journalistin Janine White, mit der er von 1993 bis 2014 verheiratet war. Ihr sollen 65 Prozent des Hauses gehören, während die gemeinsamen Töchter Gloria und Ella 35 Prozent halten. Hintergrund ist ein Darlehen aus dem Jahr 2001: Janine hatte ihrem Mann Geld für den Erwerb von Musikrechten vorgestreckt. Da die Rückzahlung ausblieb, wurde sie – auf Rat des Steuerberaters – per Grundbucheintrag an der Immobilie beteiligt, deren damaliger Wert der Darlehenssumme entsprach.

Später übertrug sie einen Teil des Eigentums an die Töchter. Janine zog Ende 2011 aus, gewährte Jack jedoch ein Wohnrecht, das er bis zu seinem Tod nutzte. Rafaella, die trotz der Trennung weiterhin in der Villa lebte, soll nun wohl ausziehen. Ob das Anwesen nach der Räumung vermietet oder verkauft wird, ist noch unklar. Janine wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Währenddessen bleiben die Umstände von Jacks Tod weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Der erfolgreiche Produzent wurde am Donnerstag von seiner Haushälterin tot in seiner Villa aufgefunden.

IMAGO / APress Jack White, Musikproduzent

IMAGO / Eventpress Janine und Jack White, August 2009

IMAGO / Eventpress Rafaella Nußbaum und Jack White, Juli 2025