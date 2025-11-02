Jack Whites (†85) Witwe regelt nun doch Beerdigung in Berlin

Jack White (†85) wird in Berlin beigesetzt, wie nun bekannt wurde. Der Musikproduzent wurde am 16. Oktober mit einer Schussverletzung tot in seiner Villa im Berliner Grunewald gefunden. Die Obduktion ergab, dass er sich das Leben nahm. Seine Witwe Rafaella Nußbaum, von der er seit einigen Monaten getrennt lebte, hat sich entgegen ursprünglicher Pläne für eine letzte Ruhestätte in Berlin entschieden – das hat nun Bild erfahren. Ursprünglich war angedacht, Jack in seiner Geburtsstadt Köln, zusammen mit seiner Mutter Käthe und seiner 2012 verstorbenen Schwester Brigitte, beizusetzen.

Die Trauerfeier soll demnach am 19. November in der Grunewaldkirche in Berlin stattfinden, wird jedoch von seinem Sohn Frank Nußbaum organisiert, der aus seiner ersten Ehe stammt. Unterstützt wird er dabei von Janine, seiner dritten Ehefrau, mit der er zwei Töchter hat. Die fünf erwachsenen Kinder aus den ersten drei Ehen des Musikproduzenten sind dort ebenfalls vertreten, ebenso wie enge Freunde und Weggefährten. Rafaella, die Mutter seiner beiden jüngsten Kinder Maximilian und Angelina, wird der Zeremonie nicht beiwohnen. Sie respektiere den Wunsch der Familie, wie überliefert wurde. Sie übernimmt jedoch sämtliche Kosten für Einäscherung und Beisetzung.

Jack lebte im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf über Jahrzehnte hinweg und hinterlässt sieben Kinder aus vier Ehen. Trotz der schwierigen familiären Verhältnisse war bekannt geworden, dass der Musikproduzent seiner Witwe schriftlich die Entscheidung über die Art und den Ort seiner Beisetzung überlassen hatte. Die Familie wird ihn nun in Berlin verabschieden, wo er seine letzte Ruhe finden wird. Rafaella und ihre Kinder lebten trotz Trennung weiterhin im selben Zuhause wie der Musikproduzent, was auf eine komplizierte, aber zugleich enge Familiengeschichte hinweist.

IMAGO / APress Jack White, Musikproduzent

Imago Jack White und Ehefrau Rafaella, September 2019

Imago Jack White im August 2015

