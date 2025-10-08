Angst und unsicher: Anne Wünsche denkt über Auswandern nach

Anne Wünsche (34) beschäftigt derzeit ein Thema, das viele Menschen bewegt: die Angst vor Unsicherheit und Krieg in Europa. In einer offiziellen Pressemitteilung von BestFans, die Promiflash vorliegt, erklärte die frühere Seriendarstellerin, dass sie zunehmend das Gefühl habe, ihre Kinder und sie seien in Deutschland nicht mehr sicher. Meldungen über Drohnen und gesellschaftliche Spannungen bereiten ihr Sorgen: "Ich habe drei Kinder und natürlich möchte ich, dass sie in Sicherheit aufwachsen." Diese Gedanken haben sie dazu gebracht, eine Auswanderung in Betracht zu ziehen. Als mögliche Ziele nennt sie Dubai oder Mallorca.

Anne verriet ferner, dass sie zwar keine Newsberichterstattung verfolge, dennoch könne sie nicht alles ausblenden. "Ich vermeide bewusst Nachrichten, habe keinen Fernseher und google auch nicht aktiv nach aktuellen Themen und trotzdem erreichen mich immer wieder Meldungen, die in mir ein ungutes Gefühl auslösen", erklärte sie. Daher sei der Gedanke ans Auswandern in den vergangenen Monaten immer präsenter geworden. Besonders in Dubai könnte sie beruflich Fuß fassen, was für Anne ein wichtiger Aspekt ist: "Die Menschen haben ein ganz anderes Mindset. Diese Energie, dieser Optimismus – das zieht mich total an."

Sollte sich Anne tatsächlich dafür entscheiden, Deutschland den Rücken zu kehren, wird es eine permanente Entscheidung sein. "Ich würde grundsätzlich gerne dauerhaft auswandern", merkte das Erotikmodel an, räumte jedoch ein: "Aber das ist natürlich nicht so einfach. Ich habe Kinder und sie haben ihre Väter hier." Bevor sie diesen Schritt gehe, wolle sie sämtliche Weichen stellen, damit es auch für ihren Nachwuchs ein harmonischer Neuanfang ist: "Meine Kinder können sich das im Moment noch nicht so richtig vorstellen, aber ich bin sicher, dass sie sich schnell einleben würden – und das neue Leben genauso lieben würden wie ich."

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model

Anzeige Anzeige

ActionPress Anne Wünsche, Erotikmodel

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche mit ihrer Familie