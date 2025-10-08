"Ausfälle": Sam Dylan überrascht mit Burnout-Geständnis

Sam Dylan (34) hat in einem Gespräch mit Promiflash über seine Zukunftspläne ein schockierendes Geständnis gemacht. Der Reality-TV-Star, der zuletzt bei seiner "Iconic Drama"-Kino-Tour im Rampenlicht stand, erklärte, dass er sich im kommenden Jahr deutlich zurücknehmen will. "Ich möchte nächstes Jahr ein bisschen weniger machen. Also nächstes Jahr so zwei Shows reichen mir", erklärte Sam. Der Grund: Er sei kurz davor, einen Burnout zu erleiden, und merke dies zunehmend körperlich. "Ich merke das manchmal, dass ich gar nicht mehr richtig zuhören kann, dass ich Ausfälle habe, und ich glaube, das ist auf Dauer nicht so gut", beschrieb er offen.

Neben seinen TV-Projekten betreibt Sam auch einen eigenen Store und betonte, wie belastend seine Arbeitsweise für ihn sei. Er selbst legte dabei offen, dass sein Drang nach Perfektionismus eine große Rolle spiele. "Ich hab einen Store, ich hab die Show – ich bin ja auch jemand, der alles absegnen muss. Ich bin ja auch so ein Kontrollfreak", gestand er. Diese Selbstverantwortung und das hohe Arbeitspensum hätten ihn an seine Grenzen gebracht. Für das kommende Jahr plane er daher mehr Urlaub und Zeit für sich selbst, um etwas für seinen Körper zu tun und wieder Kraft zu tanken. Gleichzeitig möchte er die Welt ein bisschen besser kennenlernen und neue Energie schöpfen.

Sam Dylan, der seinen Durchbruch als Reality-TV-Star feierte, hat sich in den letzten Jahren nicht nur im Fernsehen, sondern auch auf Social Media einen Namen gemacht. Mit seinen ehrlichen und offenen Aussagen hat er seine Fans immer wieder begeistert. Sein mutiges Geständnis zeigt aber auch eine verletzliche Seite des Social-Media-Stars, den viele vor allem als schillernden Entertainer kennen. Trotz seines stressigen Alltags findet Sam jedoch in seiner Partnerschaft einen wichtigen Rückhalt, und sicherlich werden ihn seine Fans bei seinem Vorhaben, mehr auf sich zu achten, unterstützen.

ActionPress / Panama Pictures Sam Dylan im April 2024

Imago Sam Dylan, 2025

IMAGO / Eventpress Rafi Rachek und Sam Dylan, September 2025